La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para abril de 2026 para todos sus beneficiarios. Tras la publicación de la Resolución 38/2026, los jubilados y pensionados ya pueden saber qué día cobran sus haberes, los cuales llegan con un aumento del 2,9% derivado de la fórmula de movilidad y la acreditación de un nuevo bono de $70.000. Con el último ajuste por inflación (IPC de febrero), los montos quedaron establecidos de la siguiente manera: Quienes superen la jubilación mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope de $450.319. Por su parte, la PUAM se ubica en $374.255 (incluyendo bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $336.223. Tené en cuenta que el bono de $70.000 se paga de forma proporcional a quienes cobran más de la mínima hasta alcanzar el tope de $450.319. El orden de pagos se determina por el último número del Documento Nacional de Identidad. Los pagos para quienes no superan el haber mínimo comenzarán el viernes 10 de abril. Para aquellos beneficiarios que perciben montos por encima de la jubilación mínima, el calendario se agrupa de a dos terminaciones por día: Las PNC son las primeras en liquidarse dentro del mes. En abril, el esquema quedó conformado así: