La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó uno de los requisitos claves para el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en abril. Los beneficiarios deben cumplir una serie de condiciones mes a mes para garantizar que el dinero se destine a quienes realmente los necesitan. Quienes incumplan el criterio quedarán fuera del padrón, por lo que no percibirán el haber durante el calendario de pagos de abril. El organismo previsional informó que el requisito clave para acceder a la asignación mes a mes es que el beneficiario no perciba ingresos que superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Desde el Gobierno nacional aplicaron un nuevo incremento a los valores del piso salarial y quedó en $ 357.800 para abril. La AUH puede ser cobrada por madres, padres o titulares a cargo de hijos que sean desocupados, trabajadores no registrados, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales. Se debe ser argentino y residente en el país, en caso de extranjeros o naturalizados deben tener como mínimo 2 años de residencia. Los menores deberán tener menos de 18 años y ser solteros. En caso de hijos con discapacidad no hay límite etario. ANSES publicó el calendario de pagos de abril para los beneficiarios de la asignación: