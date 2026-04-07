La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares (SUAF) que regirá a partir de abril de 2026. La medida se formalizó a través de la Resolución 79/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Guillermo Héctor Arancibia, titular del organismo. El ajuste se estableció en consonancia con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que registró un incremento del 2,9%, según los datos proporcionados por el INDEC. Este porcentaje de actualización también impactará en los haberes de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se determinan en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que contempla la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores. Con el incremento del 2,9%, los valores y los topes de ingresos para los trabajadores en relación de dependencia en abril de 2026 quedan de la siguiente manera: Los contribuyentes del Régimen Simplificado (Monotributo) también percibirán las asignaciones con aumento, según su categoría: ANSES actualizará además los montos de las asignaciones de pago único para quienes se encuentren por debajo del tope de ingresos permitido: El sistema SUAF alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, titulares de ART y excombatientes de Malvinas. El cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo se ejecutará según la terminación del DNI: