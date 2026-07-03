La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento que impactará en todos los jubilados y pensionados. El incremento estará ligado a la inflación de mayo y será de 2,1% conforme el vigente regimén de Movilidad.

Sin embargo, para todos los adultos mayores que no lograron cumplir con los 30 años de aportes ni entraron en la moratoria previsional, el Gobierno otorga un beneficio especial que permite cobrar un haber básico más el bono de $ 70.000 que se mantiene vigente desde marzo del 2024.

¿Cuál es el pago de ANSES para los adultos mayores que no lograron jubilarse?

El INDEC informó que la inflación de mayo fue de 2,1% en total Por eso, la suba será equivalente y la jubilación mínima pasará a ser de $ 411.787,67 para el séptimo pago del año.

A este básico, se le debe sumar el bono de $ 70.000 y así, ningún jubilado percibirá un haber menor a $ 481.787,67. Por su parte, el pago más alto escalará hasta los $ 2.770.941.

Sin embargo, para todos aquellos que no reciben el haber jubilatoria, se creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que en julio ascenderá a un total de $ 399.430,13 (el haber de $ 329.430,13 más el bono). Sin embargo, este beneficio es incompatible con algunas condiciones.

Los requisitos para solicitar la PUAM

Tener 65 años o más.

Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si te ausentás del territorio argentino por más de 90 días corridos).

Cómo solicitar la PUAM de manera online

Aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES que quieran acceder a la PUAM, tendrán la posibilidad de hacer el trámite online.

Para esto, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web “mi ANSES” con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Acceder a la sección de " Información Personal" y luego “Datos personales y familiares " para corroborar que sean correctas las direcciones de correo y canales de contacto.

Una vez hecho esto, clickear en la opción que dice " Solicitud de Prestaciones" y marcar la “Pensión Universal para el Adulto Mayor” .

Una vez que se completen todos los datos y se cargue la solicitud, se podrá seguir el estado del trámite en el apartado de “Consulta de expediente”.

¿Por qué se atrasó el calendario de julio?

Pese a que el esquema de pagos del próximo mes iniciará en la misma fecha que el de junio, en el comienzo de la liquidación, habrá un fin de semana largo. Por eso, todos los beneficiarios verán un atraso en sus cobros.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio de 2026.

Fin de semana largo del jueves 9 de julio al domingo 12.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

Jubilados y pensionados con haberes mayores