En esta noticia Escala salarial Comercio: montos por categoría en julio 2026

La agenda salarial del sector privado vuelve a tener como protagonista a la paritaria de empleados de comercio. La conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, ya negocia con las autoridades de la CAC, CAME y UDECA para definir la nueva actualización de las escalas correspondientes al CCT 130/75.

Las conversaciones apuntan a fijar la pauta de recomposición que regirá a partir de julio .

La reapertura de esta mesa de diálogo no es sorpresiva, sino que responde a una cláusula fijada en el acta paritaria anterior. En aquel entendimiento, que abarcó el último trimestre de abril, mayo y junio, las partes habían pactado una suba total del 5%.

Esa mejora se instrumentó de manera escalonada, con un incremento del 2% para el primer mes, seguido de dos ajustes del 1,5% para mayo y junio, calculados siempre sobre las escalas básicas vigentes.

Más allá de definir un nuevo porcentaje que acompañe la inflación, el eje más complejo de la negociación actual gira en torno a las sumas fijas.

El último acuerdo generó un acumulado de $120.000 de carácter no remunerativo hasta junio. Según lo estipulado originalmente, ese monto debería incorporarse al salario básico a partir de las liquidaciones de julio, un movimiento técnico que encendió las alertas tanto en el gremio como en el sector empresario .

El pase de esos $120.000 al básico implica que la cifra pasará a estar sujeta a los descuentos por aportes y contribuciones, lo que se traduciría en una reducción del sueldo neto de bolsillo para los trabajadores.

Para neutralizar este impacto negativo, los equipos técnicos evalúan un abanico de alternativas: desde postergar la incorporación de ese dinero al básico o hacerlo de manera parcial, hasta otorgar una nueva suma no remunerativa que compense exactamente la diferencia de las deducciones.

Mientras se define este esquema compensatorio y se negocia el porcentaje de aumento genuino para el próximo tramo, las escalas provisorias de julio ya reflejan el impacto de la absorción de las sumas previas.

Bajo este escenario transitorio, el piso salarial para la categoría inicial (Maestranza A) se ubica en $ 1.233.585, mientras que las posiciones más altas de la nómina, como Administrativos F o Vendedores D, rozan el $ 1.300.000 brutos.

Por el momento, en el ámbito mercantil prima la cautela y no hay confirmación oficial sobre los números finales que regirán para los próximos meses.

Las cámaras empresarias y el sindicato continúan limando asperezas sobre la ingeniería del nuevo pago, a sabiendas de que cualquier entendimiento deberá quedar plasmado en un acta formal para luego ser sometido a la homologación de la Secretaría de Trabajo, marcando una vez más el pulso de las discusiones salariales del país.

Escala salarial Comercio: montos por categoría en julio 2026

A continuación, detallamos los sueldos básicos según el escalafón vigente para el CCT 130/75:

Maestranza

Categoría A: $ 1.233.585

Categoría B: $ 1.236.794

Categoría C: $ 1.248.038

Personal auxiliar y Administrativo

Administrativo A: $ 1.245.631

Administrativo C: $ 1.255.270

Administrativo F: $ 1.299.445 (Máxima categoría operativa)

Cajeros y vendedores

Cajeros (Cat. A): $ 1.249.646

Vendedores (Cat. B): $ 1.273.746

Vendedores (Cat. D): $ 1.299.445