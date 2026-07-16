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Durante este jueves, 16 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2923 - Cocinero

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

 1°2923 11°3094
 8028  12°6644
 3°4145 13°4105 
 3167  14°8301 
 0706  15°3541 
 6°8904  16°8115
 0033  17°6309 
 1475  18°5796 
 4010  19°1818 
 10°7951 20°0930 

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¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclar ideas, nutrir proyectos y darles forma con paciencia.

Si eres el cocinero, señala control; si lo ves, sugiere que necesitas apoyo para culminar un plan.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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