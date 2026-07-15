El flamante presidente argentino, Javier Milei, prometió un "plan de shock" para la economía. (Fuente: Reuters)

Mientras el Gobierno activa el plan para lograr la reelección de Javier Milei, la oposición luce fragmentada con un peronismo que todavía no resolvió la interna que enfrenta a Axel Kicillof con el sector que responde a Cristina Kirchner.

En este escenario, y aunque aún falte más de un año para las elecciones presidenciales, las principales consultoras del país ya empiezan a medir el termómetro político de la sociedad y cómo miden los principales dirigentes.

La última encuesta de DC Consultores, realizada entre el 29 de junio y el 4 de julio sobre un total de 2.115 casos a nivel nacional, reveló que el 50,6% de los argentinos quiere que Javier Milei continúe en el poder por cuatro años más .

Según los resultados, la mitad de los consultados eligió la opción “quiero que continúe cuatro años más, que termine lo que empezó”, mientras un 25,4% respondió que no quiere que continúe ni él ni el rumbo actual y sugiere “volver a las ideas del pasado” .

El resto de los encuestados se dividió entre quienes todavía no definieron su postura, con el 12,8%, y quienes no quieren que continúe Milei, pero sí que se mantenga el mismo rumbo económico, con el 11,2%.

El relevamiento incluyó también una pregunta abierta sobre por qué los políticos no entienden al ciudadano.

Entre las respuestas más repetidas aparecieron menciones a la corrupción, la falta de empatía y la percepción de que los dirigentes priorizan sus propios beneficios por sobre los intereses generales de la ciudadanía.

Qué debe resolver el Gobierno para que llegue el desarrollo

La encuesta también consultó sobre las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo económico. Un 34,3% priorizó recuperar el poder de compra mediante una baja masiva de impuestos.

En esa misma pregunta, el 25,8% de los encuestados eligió los créditos productivos para pequeños y medianos emprendedores como la principal urgencia.

En un porcentaje similar, el 24,2% consideró que “ahora le toca al privado” bajar impuestos y cargas sociales.

En tanto, solo el 15,7% mencionó al cepo cambiario y la confianza inversora como el principal obstáculo para el crecimiento. Esta pregunta tomó como referencia una encuesta de mayo, según la cual el 46,4% evaluará las condiciones de crecimiento en la próxima elección.

El reclamo por la baja de impuestos, entre las reformas más urgentes

Sobre las reformas pendientes, el relevamiento mostró que el 47,6% eligió la reforma tributaria como la más urgente a resolver antes de fin de año. La opción incluyó explícitamente la consigna de “bajar impuestos ya”.

El 32,1% priorizó la reforma del Código Penal y de seguridad. La reforma previsional, vinculada al sistema jubilatorio, alcanzó el 13,8%, mientras que profundizar la reforma laboral con “cambios definitivos” obtuvo el 6,5% de las menciones.

Presidencia

La mirada sobre los empresarios

El sondeo indagó también sobre la percepción del empresario argentino. El 33,1% lo definió como “el héroe de la supervivencia”, aquel que avanza sin acompañamiento estatal y solo pide “que le saquen la pata de la cabeza”.

El 27,8% de los consultados eligió la definición de “capitalismo de amigos”, según la cual los gobiernos cambian pero quienes generan ganancias siguen siendo los mismos actores.

El 23,6% definió al empresario como un “cazador en el zoológico” , acostumbrado a la protección estatal.

Solo el 15,5% consideró que el modelo empresarial argentino es obsoleto, por la falta de créditos y de tecnología.