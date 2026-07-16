En esta noticia Elecciones 2027: qué pasa en la Provincia de Buenos Aires

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibe este jueves en Casa Rosada a los principales referentes de La Libertad Avanza en la Ciudad. El encuentro está enmarcado oficialmente en la agenda de la Legislatura local, pero se agita la expectativa de que la titular del partido avance sobre una discusión más sensible: el armado de listas para las elecciones de 2027 .

El encuentro agendado para las 14 comenzó pasado el mediodía. También estaba previsto que Karina reciba a los legisladores de la Provincia de Buenos Aires, pero ese encuentro se suspendió hasta próximo aviso por una sesión que programaron en La Plata en medio de un momento de reordenamiento interno dentro del bloque de la legislatura bonaerense.

Ambos distritos habían conformado alianzas para el 2025, y todavía el escenario es incierto sobre si se replicará la estrategia rumbo a la reelección de Javier Milei.

Por el distrito porteño, la interlocutora de Karina Milei es la legisladora Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura y una de las dirigentes de mayor confianza de la secretaria general. Ramírez todavía no tiene definido un candidato para competir en un distrito que el PRO gobierna hace casi dos décadas , y en los últimos días encabezó un almuerzo con el secretario de Cultura porteño, Leonardo Cifelli, y los diputados nacionales Andrés Leone y Patricia Holzman.

En el entorno de Ramírez y Karina Milei evitan, por ahora, avanzar en un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien acusan de buscar apropiarse de la agenda libertaria y de intentar posicionarse como candidato natural ante una eventual alianza, en momentos en que el espacio quedó debilitado tras la salida de Manuel Adorni de la vocería presidencial .

Desde el entorno de la secretaria general remarcan que nunca hubo un acuerdo formal con Macri y que, por el contrario, la condición para una alianza con el PRO porteño siempre fue que Jorge Macri no participe. “ El acuerdo fue con Mauricio, no con Jorge ”, sintetizaron altas fuentes del núcleo libertario en la Ciudad.

Jorge Macri y Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo

Por ahora, la idea de que Ramírez se perfile como candidata está descartado . En el medio, surge el factor Patricia Bullrich, quien no participará a priori de la reunión del jueves puesto que el enfoque está en las legislaturas y, además, la jefe de bloque del Senado estará ocupada con la sesión por Propiedad Privada.

La exministra de Seguridad todavía no definió qué rol ocupará en 2027. En el medio del revuelo que se generó sobre si podría ser la candidata a jefa de Gobierno, en la última entrevista que dio este fin de semana en LN+ dejó la puerta abierta a quedarse en el Senado . “Estamos todos peleando para que haya una reelección del Presidente... Después, estoy para lo que haga falta. Quizás me quede donde estoy”, dijo.

Pese a las internas que mantiene el karinismo con Bullrich, los allegados al núcleo duro de La Libertad Avanza descreen que la senadora vaya a perfilarse en una candidatura aparte para la Presidencia. “ Los que se cortan solos terminan perdiendo ”, analizó una fuente de LLA ante El Cronista. “ Que vaya a ser candidata a Presidente, descartalo ”, aseguraron.

No obstante, la influencia del bullrichismo va más allá del rol de la jefe de bloque, ya que en los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso, y en especial en la Cámara de Diputados, hay una gran presencia de alfiles de Bullrich que se pasaron del PRO a las filas libertarias.

Por caso, en la Ciudad se les vence el mandato a los diputados nacionales Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni , todos con distinto grado de cercanía a la senadora, a quienes se suman los legisladores porteños Juan Pablo Arenaza y Silvia Imas. En la provincia, además de Diego Valenzuela, Bullrich cuenta con el respaldo del concejal platense Juan Pablo Allan.

Elecciones 2027: qué pasa en la Provincia de Buenos Aires

En el territorio bonaerense, la negociación tiene dos protagonistas centrales: el diputado nacional Sebastián Pareja, del círculo íntimo de Karina Milei, y el legislador provincial Agustín Romo, referente de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. A ellos se suman otros dirigentes con peso propio en la provincia, como Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba, Carlos Curestis y Diego Valenzuela .

Agustín Romo y Sebastián Pareja en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete | Foto: https://x.com/NicoJPalermo/status/2072071597117096174/photo/1

Pareja había buscado desde el año pasado desplazar a Romo de la jefatura del bloque de diputados provinciales. Ese objetivo debía haberse concretado este lunes, cuando la Legislatura bonaerense votó nuevas autoridades: Romo pasaría a ocupar la vicepresidencia de la Cámara, mientras que Osaba asumiría como jefe de bloque.

Pese a las diferencias, en el entorno de ambos dirigentes remarcan que la relación es cordial, algo que exhibieron públicamente cuando posaron juntos durante la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

No obstante, la estrategia del enroque no se terminó por oficializar porque el peronismo no prestó los votos para que Romo asuma en ese cargo . “ Con lo único que nos puedan molestar nos van a molestar, que es con esta pavada . Claramente la institucionalidad en la provincia de Buenos Aires es un libro a cuentos ”, resumió en ese sentido una fuente libertaria de la provincia.

“ Es una cuestión meramente de números y de nombres, porque Juan Osaba ya se hace cargo del bloque , realizó una reunión de bloque el otro día. Es una cuestión política ”, aseguraron.

Tanto Pareja como Romo debían participar también de la reunión del jueves con Karina Milei, en la que se empezaría a planificar la estrategia electoral bonaerense de cara a 2027. En 2025 hubo malestar dentro de Las Fuerzas del Cielo por la escasez de lugares en las listas para sus militantes, un reclamo que sus referentes descartan que se repita esta vez.

En este distrito sí es más claro el camino con respecto de las alianzas electorales. El titular del PRO en la Provincia, Cristian Ritondo, fue claro al respecto en el acto de jura de Santilli como jefe de Gabinete. “ Él es mi candidato para que sea gobernador ”, aseguró ante la prensa acreditada. Desde el entorno del ministro prefieren ser cautos con esas proyecciones.

Lo cierto es que el plan para el 2027 en este sentido va más allá de LLA y el PRO, puesto que también está sobre la mesa sumar a otros colores políticos y armar un amplio frente para asegurarse una victoria ante el peronismo. El PRO ya había intentado sumar a la UCR bonaerense en el 2025, pero finalmente quedó afuera. Karina es la que decide.