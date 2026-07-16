Con la mira en el armado 2027, Karina Milei ordena el tablero de la Ciudad con una reunión en Rosada
La titular de La Libertad Avanza recibe a los referentes libertarios porteños en una reunión que combina agenda legislativa con la discusión de listas de cara al año próximo. El factor Macri y Bullrich y el enroque de Romo y Osaba en la provincia que no se pudo oficializar
Tras un primer semestre en el que Wall Street alcanzó nuevos máximos, algunas compañías quedaron rezagadas pese a mantener balances sólidos. Qué acciones lideraron las ganancias y cuáles aparecen como las principales candidatas a recuperar terreno en la segunda mitad del año.