En esta noticia
- La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
- La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
- A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 16 de julio
- A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 16 de julio
- A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 16 de julio
- A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 16 de julio
- ¿Dólar o tasas? El “trade-off” que marcará el segundo semestre del Gobierno, según la City
El dólar blue hoy jueves 16 de julio se ofrece a $ 1510 para la compra y $ 1530 para la venta. en la tercera rueda de la semana.
El paralelo viene de cerrar junio con una suba de $ 85 (5,94%). Asimismo, iguala el mismo valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).
Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 16 de julio cotiza estable a $ 1445 para la compra y $ 1495 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa borró la suba que tuvo en el arranque del mes y redujo ya parte del aumento de $ 70 (4,6%) que tuvo durante junio. En tanto, se mantiene $ 15 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).
En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1943,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.
Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1442,1 para la compra y $ 1492 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1825,19.
La brecha entre el blue y el oficial es de 2%.
Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.
De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de julio.
Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Debido a esto, este miércoles la entidad adquirió u$s 73 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 12.427 millones en 106 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.593 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 16 de julio
El dólar blue hoy jueves 16 de julio se ofrece a $ 1510 para la compra y $ 1530 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1445
|$ 1595
|Dólar Blue
|$ 1510
|$ 1530
|Dólar Mayorista
|$ 1442,10
|$ 1492
|Dólar MEP
|$ 1511,70
|$ 1513
|Dólar CCL
|$ 1558,20
|$ 1566
A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 16 de julio
El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 16 de julio se consigue a $ 1558,20 para la compra y $ 1566 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 16 de julio
El dólar MEP hoy jueves 16 de julio cotiza a $ 1511,70 para la compra y $ 1513 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 16 de julio
El dólar oficial hoy jueves 16 de julio cotiza a $ 1495 para la venta. Banco por banco, los precios son:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.450,000
|1.500,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.455,000
|1.505,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.440,000
|1.500,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.455,000
|1.505,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.459,000
|1.514,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.445,000
|1.505,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.455,000
|1.505,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.460,000
|1.500,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
|1.455,000
|1.505,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.450,000
|1.500,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.455,000
|1.505,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.450,000
|1.505,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.460,000
|1.520,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.450,000
|1.500,000
¿Dólar o tasas? El “trade-off” que marcará el segundo semestre del Gobierno, según la City
Después de un primer semestre en el que la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas fueron los principales logros del programa económico, la segunda mitad de 2026 podría presentar un escenario bastante menos favorable.
Esa es la principal advertencia del último informe de Econviews, que sostiene que el Gobierno enfrentará un dilema cada vez más difícil de administrar: priorizar la estabilidad del tipo de cambio o mantener tasas de interés bajas para apuntalar la recuperación de la actividad.