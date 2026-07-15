En esta noticia

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados en agosto que irá en línea con el último dato de la inflación.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,9%.

Te puede interesar

ANSES adelanta el calendario de pagos de julio: estos jubilados y pensionados cobrarán primero

Además, el organismo previsional también liquidará los haberes con el bono de $ 70.000 en caso de renovarse.

¿De cuánto será el próximo aumento ANSES para jubilados?

Como la inflación de junio se posicionó en 1,9%, coincidiendo con las principales proyecciones y con una tendencia a la baja, ANSES pagará a los jubilados y pensionados ese mismo incremento. De esta forma, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Aumento agosto ANSES

JubilacionesJulioAgosto (con 1,9% de aumento)
Haber Mínimo (Base)$411.989,33$419.817,13
Bono Extraordinario$70.000,00$70.000,00
Piso Mínimo Garantizado (Mínima + Bono)$481.787,67$489.817,13
Haber Máximo$2.772.298,06$2.824.971,72

Por su parte, los pensionados pasarán a cobrar los siguientes montos en agosto:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 358.251,36
  • Pensiones para madres de siete hijos o más: $ 481.787,67

Los beneficiarios que cobran el bono

Para este mes, el bono extraordinario de hasta $70.000 de ANSES lo cobran los siguientes grupos de beneficiarios:

  • Jubilados y pensionados de la mínima: Quienes perciben el haber básico más bajo cobran el bono completo de $70.000.
  • Jubilados con haberes intermedios: Quienes cobran más de la mínima pero menos de $481.787,67 reciben un bono proporcional (el monto necesario para alcanzar ese tope).
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Reciben el total de los $70.000 sobre su haber base.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez: Acceden al refuerzo completo.
  • Titulares de PNC por Vejez: También cobran los $70.000 completos.
  • Madres de 7 hijos o más con PNC: Perciben el bono completo al estar equiparadas con la jubilación mínima.

Te puede interesar

SUAF de ANSES 2026 en julio: cuánto se cobra por hijo y cómo quedan las asignaciones familiares tras el aumento oficial

¿Cuándo cobran los jubilados en julio?

ANSES publicó el calendario de pagos de julio:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.
  • Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.
  • Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.
  • Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.
  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.
  • Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.
  • Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.
  • Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
  • Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
  • Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
  • Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.