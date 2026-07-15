La Selección jugará su partido más difícil desde el inicio del Mundial 2026 contra Inglaterra. El encuentro, que carga con una épica particular, medirá a Lionel Messi y compañía contra Jude Bellingham, jugador franquicia de los británicos, en una semifinal histórica.

El cruce entre la Albiceleste y el combinado inglés se disputará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se podrá ver por DSports, TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

En la final del domingo a las 16 espera España, que venció contundentemente a Francia en un 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

El historial marca un claro dominio de la Selección argentina, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos ante Suiza. Foto: NA.

Mundial 2026 | Argentina vs. Inglaterra: quiénes serán los titulares

Lionel Scaloni tiene difícil el armado del equipo, debido a los magros rendimientos de algunos habituales titulares. Uno de ellos es Rodrigo De Paul, el socio de Messi en la cancha fue de más a menos en esta Copa del Mundo y hoy podría salir de los 11.

Su lugar podría ocuparlo Giuliano Simeone, jugador probado por Scaloni en la previa, quien podría aportarle recorrido y despliegue a la mitad del campo de juego. Sin embargo, en las últimas horas, pareciera ser Nicolás González quien estaría ganando esa pulseada.

Otra duda se suscitó entre los centrales, no por quitar uno, sino más bien por acoplar a Nicolás Otamendi a la saga que comparten Lisandro Martínez y Cuti Romero.

En ese caso, podrían salir del equipo tanto Nicolás Tagliafico como Nahuel Molina, para darle lugar a jugadores más ofensivos.

Argentina podría formar de la siguiente manera:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico/Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul/Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone/Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Julián Álvarez celebra el segundo gol de Argentina contra Suiza en el partido que terminó 3-1 para la Albiceleste Florencia Arroyo/NA

En caso de optar por un esquema con tres centrales, podría salir así: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nico González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por otro lado, así formaría Inglaterra:

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Mundial 2026: cómo fue el camino de Inglaterra

La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, alcanza su cuarta semifinal mundialista con el sueño de conseguir su segundo título del mundo, 60 años después de su consagración en 1966 como locales.

Inglaterra se presenta como uno de los equipos invictos, habiendo conseguido cuatro triunfos y un empate hasta el momento, después de superar a República Democrática del Congo y al anfitrión México en las etapas anteriores. Su rendimiento incluye destacadas victorias sobre Croacia (4-2) y Panamá (2-0).

Los Vikingos y los ingleses pujan por un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo. Foto: EFE.

La reciente victoria contra Noruega ha sido crucial, ya que representa la primera vez desde 1966 que consiguen cuatro triunfos consecutivos en un Mundial.

El derrotero argentino en la Copa del Mundo

Por su parte, Argentina celebra su sexta presencia en semifinales y busca alcanzar la final por segundo torneo consecutivo. En la última edición, Qatar 2022, la albiceleste se coronó campeona tras vencer a Francia, y este año esperan defender su título con gran convicción.

Bajo el liderazgo de Lionel Scaloni, Argentina ha mostrado un desempeño excepcional hasta ahora, con pleno de victorias en sus enfrentamientos: 3-0 ante Argelia, 2-0 contra Austria y 3-1 frente a Jordania en la fase de grupos. En las eliminatorias, triunfaron 3-2 tanto contra Cabo Verde como contra Egipto.

La selección argentina tiene un impresionante récord de 12 partidos seguidos anotando al menos dos goles en Mundiales, superando así una marca histórica de Uruguay.

Alex Cruz

Rivalidad histórica entre ambas selecciones

Este partido será el sexto enfrentamiento entre ambos equipos en Copas del Mundo, continuando una historia rica en momentos inolvidables y rivalidad deportiva. El árbitro designado para este crucial encuentro es Ismail Elfath.

Resultados anteriores de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs. Croacia 2 (17 de junio).

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs. Ghana 0 (23 de junio).

Fase de Grupos: Panamá 0 vs. Inglaterra 2 (27 de junio).

Dieciseisavos de final: Inglaterra 2 vs. RD Congo 1 (1 de julio).

Octavos de final: México 2 vs. Inglaterra 3 (5 de julio).

Cuartos de final: Noruega 1 vs. Inglaterra 2 (11 de julio).

Resultados anteriores de Argentina en el Mundial