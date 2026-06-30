La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 38% en la Tarjeta Alimentar tras haberla mantenido congelada durante dos años.

La medida quedó establecida a través de la Resolución 161/2026, que se publicó en mayo luego de que el organismo arrancara con el calendario oficial de pagos. Por eso, los titulares alcanzados por el programa recibirán en julio un monto extra correspondiente a la diferencia entre los valores anteriores y las nuevas escalas.

Aumenta la tarjeta Alimentar, ¿cuánto cobro?

En el sitio web oficial de ANSES se aclara a los usuarios que, por el aumento de la Prestación Alimentar, en el recibo de mayo se dio un importe mayor al que recibieron en su cuenta:

Con el aumento, los valores quedaron de la siguiente manera:

Destinatarios Montos Personas que perciben la Asignación por Embarazo $ 72.250 Familias con un hijo $ 72.250 Familias con dos hijos $ 113.299 Familias con tres o más hijos $ 149.425

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 38% en la tarjeta Alimentar. Foto: Magnific.

¿Cuánto cobra AUH en julio?

Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:

Prestación Familiar Monto Total (100%) Retención Mensual (20%) Cobro Neto en Mano (80%) Asignación Universal por Hijo (AUH) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 AUH por Discapacidad $482.062,00 $96.412,40 $385.649,60 Asignación por Embarazo (AUE) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I) $148.049,00 No aplica $148.049,00

El 20% retenido se liquida todo junto luego de presentar la documentación obligatoria conocida como Libreta AUH que contempla los siguientes trámites:

Controles médicos.

Vacunación.

Escolaridad regular.

Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente dos extras. La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de $ 42.162 que aplica para los niños en edad de lactancia

Las fechas de pago de AUH en julio

El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: