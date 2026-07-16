Uber acordó adquirir la empresa alemana Delivery Hero, la compañía dueña de PedidosYa, por u$s 14.800 millones, con el fin de crear el mayor grupo de reparto de comida fuera de China y hacer frente a la creciente competencia de sus rivales estadounidenses y europeos.

La adquisición impulsa los esfuerzos de la empresa estadounidense de transporte compartido por construir un negocio global de reparto de comida a domicilio capaz de competir mejor con Just Eat, propiedad del grupo holandés Prosus, y con su rival estadounidense DoorDash, que se ha estado expandiendo de forma agresiva.

Es probable que se enfrente a un complejo proceso regulatorio, ya que la fusión crearía una plataforma que abarcaría 99 países con un valor bruto de mercancía (GMV) combinado de u$s 236.000 millones en 2025, según un comunicado de Delivery Hero.

A modo de comparación, el gigante chino Meituan registró un GMV de plataforma de unos 1,67 billones de yuanes (u$s 246.500 millones) el año pasado.

Incremento de mercados

“ Juntos, casi duplicaremos el número de mercados en los que ofrecemos servicios tanto de movilidad como de reparto ”, afirmó el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, en el comunicado conjunto.

Uber, que ya es accionista de Delivery Hero, ha condicionado la adquisición a un umbral mínimo de aceptación del 50 % más una acción. Se espera que la operación, que cuenta con el respaldo de la dirección y el consejo de supervisión de Delivery Hero, se complete en la segunda mitad del próximo año.

Delivery Hero es dueña de la marca PedidosYa

La oferta de 41,50 € por acción representa una prima de aproximadamente el 34% respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones de Delivery Hero en los últimos tres meses, según se ha indicado. Supone un 9% por encima del cierre del miércoles, pero se acerca más al 40% por encima del precio «sin influencias externas» anterior al inicio de las negociaciones.

El acuerdo permitiría a Uber Eats expandirse por Europa, Oriente Medio, Asia y América latina, pero se espera que se enfrente a un escrutinio antimonopolio debido al solapamiento de operaciones.

Uber vende operaciones en 14 mercados

Para disipar esas preocupaciones, Delivery Hero venderá sus operaciones en 14 mercados a la firma de inversión estadounidense SSW Partners por unos 1400 millones de euros. El principal accionista, Prosus, también ha acordado vender su participación de casi el 17%, lo que deja poco margen para una oferta rival.

El sector de la entrega de comida a domicilio fuera de China ha pasado de ser un campo de batalla fragmentado, marcado por la pandemia y en el que competían operadores regionales, a convertirse en un mercado altamente concentrado dominado por un puñado de operadores globales.

Detrás de esta consolidación se encuentra una ralentización de los pedidos con respecto a los picos alcanzados durante la pandemia, así como la presión para mejorar los márgenes en un contexto de creciente escrutinio regulatorio sobre el trato que reciben los trabajadores de la economía colaborativa.

Concentración de mercado

Esto ha llevado en los últimos años a Uber a adquirir Postmates; a DoorDash a hacerse con Wolt y Deliveroo; a Just Eat a fusionarse con Takeaway.com y adquirir Grubhub; y a Delivery Hero a expandirse mediante operaciones que incluyen a Glovo y foodpanda .

La última operación deja a Uber y DoorDash como los actores dominantes.

Excluyendo los mercados en los que ya había solapamiento, esta operación amplía la red de reparto de comida a domicilio de Uber de 50 a 99 mercados. Además, le proporciona un negocio con unas reservas brutas de unos u$s 42.000 millones el año pasado.

Delivery Hero había rechazado una oferta previa de Uber, dada a conocer a finales de mayo, que la valoraba en unos 10 000 millones de euros, o 33 euros por acción.

«Unir fuerzas ahora con un socio sólido es la decisión acertada para que Delivery Hero garantice de la mejor manera posible su competitividad futura», afirmó Kristin Skogen Lund, presidenta del Consejo de Supervisión de Delivery Hero, al tiempo que destacaba la importancia de la escala en un sector «competitivo».

Fundada en Berlín en 2011, las rápidas adquisiciones convirtieron a Delivery Hero en una de las mayores empresas de reparto de comida a domicilio del mundo, aunque se ha retirado de algunos mercados para centrarse en los beneficios.

Uber obtiene acceso a unos 60 millones de usuarios activos mensuales, principalmente en mercados en los que ha tenido una presencia limitada, según Adam Ballantyne, analista de Cambiar Investors, que posee acciones de la empresa de transporte compartido.