Sesin ordinaria del Senado de la Nacin, el 4 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

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En esta noticia Zona Fría quedó afuera

Con el receso de invierno a horas de comenzar, el Senado tendrá este jueves desde las 12 una de las últimas sesiones del período ordinario antes de que la agenda electoral reduzca el margen para avanzar con proyectos impulsados por el Gobierno. El oficialismo buscará dar media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras resignó, al menos por ahora, el tratamiento de la reforma al régimen de Zona Fría.

La estrategia del Gobierno apunta a cerrar antes del receso una serie de iniciativas que considera prioritarias. Tras la reorganización del Gabinete con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada reactivó las negociaciones parlamentarias y logró llevar al recinto un proyecto que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, considera clave.

Prensa Gobierno

El eje de la sesión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que crea un nuevo régimen para agilizar desalojos y modifica aspectos de la Ley de Tierras y la Ley del manejo del fuego, particularmente las condiciones para la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros y la compra de tierra que haya sido incendiada.

Además, el Senado buscará aprobar más de 30 pliegos de jueces, conjueces y funcionarios judiciales que ya cuentan con dictamen de comisión, junto con una serie de designaciones diplomáticas que el oficialismo pretende dejar resueltas antes del receso.

El principal punto de discusión sigue siendo el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas de frontera. Ese fue el aspecto que había impedido el tratamiento de la iniciativa meses atrás y que volvió a abrir conversaciones entre La Libertad Avanza y sus aliados .

Por el momento, desde el oficialismo descartan cambios en el texto de la ley. “Por ahora el texto está igual a su última versión”, aseguraron en diálogo con El Cronista.

Sin embargo, podría llegar a haber cambios en el recinto, en particular desde el radicalismo impulsan que se establezca un límite de kilómetros que un extranjero puede poseer en zona de frontera y la posibilidad de que requiera aprobación por parte del Congreso.

Pese a que esos cambios todavía no quedaron cerrados, en el oficialismo sostienen que el número para aprobar el proyecto está asegurado.

En cambio, otros proyectos promovidos por el Ejecutivo quedaron relegados para la sesión prevista para el 6 de agosto .

Entre ellos aparecen la denominada Ley Hojarasca, la iniciativa sobre Falsas Denuncias y la reforma de la Ley de Salud Mental, que todavía no reunieron las condiciones políticas para llegar al recinto.

Zona Fría quedó afuera

Distinta es la situación del proyecto que modifica el Régimen de Zona Fría. Aunque el Gobierno pretendía avanzar este mismo jueves, la falta de acuerdo con los gobernadores terminó por sacar la iniciativa del temario.

“Está muy frío”, resumió un referente de uno de los bloques aliados al descartar cualquier posibilidad de incorporarlo sobre tablas.

De acuerdo con fuentes provinciales consultadas por El Cronista, el entendimiento alcanzado con la Casa Rosada es postergar el tratamiento para después del receso, con el objetivo de que la eventual reducción de subsidios recién tenga impacto durante el próximo invierno.

La decisión refleja el límite político que encontró el Ejecutivo frente a los gobernadores, que rechazaron avanzar este año con una modificación que tendría efectos directos sobre las tarifas de gas en sus provincias, en medio del ajuste fiscal.