El Gobierno llega hoy a la licitación del Tesoro con una misión concreta: calibrar cuál será el equilibrio entre liquidez, tasas y dólar. El ministro Luis Caputo tendrá que decidir si renueva la totalidad de los vencimientos, que ascienden a $ 3 billones, o si inyecta pesos para que bajen las tasas, con el riesgo de que se vayan al dólar.

El Tesoro cuenta con depósitos por $ 7,2 billones, por lo que dispone de un colchón de pesos en caso de no renovar todos los vencimientos. Por eso, en el mercado descuentan que no será una licitación desafiante, pero sí trascendente para el futuro cambiario y monetario. De un lado, el apretón de liquidez, del otro el ya famoso Punto Anker.

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