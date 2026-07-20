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La recaudación tributaria propia de las provincias y CABA acumula, hasta mayo de 2026, una caída real del 7,8% respecto de igual período de 2023. Así lo confirmó un análisis realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Al excluir a CABA, que en 2023 registró un ingreso extraordinario por el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a los intereses de las LELIQs (títulos de deuda a corto plazo emitidos por el Banco Central), la merma se reduce al 4,5% real.

En total, 18 de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos en su recaudación propia, siendo Misiones (-29,8%), Formosa (-21,9%) y Chaco (-21,0%) las que exhibieron mayor caída. De las seis jurisdicciones con subas, Córdoba (+6,6%), Río Negro (+18,6%) y Neuquén (+21,9%) fueron las de mayor variación.

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El objetivo del estudio, según explicó la organización que dirige el economista Nadin Argañaraz, es identificar las principales tendencias y diferencias entre jurisdicciones, en base a la información oficial de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) e INDEC.

En ese sentido, el impuesto sobre los Ingresos Brutos —que explica el 76% de la recaudación propia total— fue el tributo más afectado: cayó 11,2% frente al acumulado a mayo de 2023. Al excluir a CABA, la baja en las provincias se reduce a 6,7%.

“Dicho esto, 21 de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación, siendo Misiones (-29,7%), CABA (-24,0%) y Chaco (-21,7%) las de mayor caída. Catamarca mantuvo prácticamente constante su recaudación en términos reales (+0,1%), mientras que Río Negro (+15,0%) y Neuquén (+19,2%) fueron las únicas jurisdicciones con incrementos”, señaló el IARAF.

El impuesto a los sellos, en cambio, mostró una dinámica distinta en el período analizado: el consolidado creció 9,4% real, con subas destacadas en Río Negro (+74,5%), Chubut (+68,2%) y Tucumán (+66,4%). Solo 10 jurisdicciones tuvieron descensos respecto del acumulado a mayo de 2023, entre ellas Catamarca (-67,3%), Santiago del Estero (-28,7%) y Formosa (-17,3%).

Ingresos Brutos es el impuesto que mayores recursos aporta a las cajas provinciales
Ingresos Brutos es el impuesto que mayores recursos aporta a las cajas provincialesImagen ilustrativa (El Cronista

En tanto, el impuesto inmobiliario también trepó 12,7% real, traccionado por incrementos extraordinarios en Chubut (+1.576%) y San Luis (+147,9%). Solo 10 de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación, entre ellas Tierra del Fuego (-81,9%), Santa Cruz (-71,0%) y Misiones (-57,9%).

El impuesto automotor, en cambio, retrocedió 11,5% real, con La Rioja (-40,1%) y Santiago del Estero (-39,4%) a la cabeza de las caídas. De las cinco jurisdicciones que registraron incrementos, Córdoba (+17,8%), Santa Fe (+23,9%) y Entre Ríos (+42,2%) fueron las de mayor variación positiva.

Por último, la recaudación de “otros tributos” acumulada a mayo de 2026 tuvo un descenso en términos reales del 71,5% respecto al mismo período de 2023.

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Cabe aclarar que en el cálculo fueron incluidas únicamente 20 jurisdicciones, de las cuales 19 tuvieron variaciones negativas, entre ellas Salta (-99,6%), Formosa (-97,4%) y San Luis (-96,7%). Corrientes fue la única que registró un incremento real, de apenas el 3,7%.

Acumulado a mayo 2026 frente al mismo período en 2025

La comparación interanual más reciente confirma que la tendencia negativa persiste: la recaudación provincial bajó 1,6% real, con descensos en 14 de las 24 jurisdicciones.

En Ingresos Brutos, que tuvo una caída del 3,4% real, 17 de las 24 jurisdicciones —incluida CABA— registraron descensos en la recaudación, siendo Misiones (-20,4%), La Rioja (-12,6%) y CABA (-7,6%) las de mayor caída.

Por el lado del impuesto a los sellos, el consolidado de las provincias y CABA tuvo una caída del 2,7% real en el período analizado. Al igual que en Ingresos Brutos, 17 jurisdicciones registraron descensos en la recaudación: entre ellas, Catamarca (-32,0%), La Rioja (-14,7%) y Misiones (-13,4%). Entre las de mayor variación positiva, el IARAF identificó en primer lugar a Chubut (+38,9%).

La foto más reciente también muestra números en baja: la recaudación provincial cayó 1,6% real frente al acumulado a mayo 2025
La foto más reciente también muestra números en baja: la recaudación provincial cayó 1,6% real frente al acumulado a mayo 2025

En el caso del impuesto inmobiliario, que tuvo un crecimiento de 9,9% real, hubo 17 jurisdicciones con incrementos en relación con el acumulado a mayo de 2025: Entre Ríos (+46,0%), Salta (+94,8%) y Chaco (+499,1%) fueron las más destacadas.

En tanto, el impuesto automotor registró una caída de 1,9% real en el acumulado a mayo de 2026 frente al mismo período en 2025. En total, de las 15 jurisdicciones consideradas, 8 tuvieron descensos en la recaudación —entre ellas, Santiago del Estero (-37,6%), Buenos Aires (-11,5%) y Tucumán (-7,7%)—.

Por último, el IARAF informó que la recaudación de “otros tributos” evidenció un crecimiento real de 36,8%. Doce de las 20 jurisdicciones analizadas tuvieron saldo positivo. En definitiva, las de mayor variación fueron Río Negro (+120,9%), Santa Cruz (+131,4%) y CABA (+260,2%).