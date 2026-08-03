El mercado se prepara para las elecciones de octubre del año que viene con inversiones en pesos, pero con cobertura cambiaria, por temor a una volatilidad en el tipo de cambio que el Gobierno no pueda llegar a administrar a medida que se acerquen los comicios.

“Como resultado de meses de ventas de Lelink del Banco Central en el mercado secundario y rolleo en canjes y licitaciones del Tesoro, estimamos que, incluyendo los nuevos duales, hoy ya hay alrededor de u$s 12. 000 millones de valor nominal de letras y bonos atados al dólar en manos privadas tras la liquidación de la subasta del miércoles, de los cuales unos u$s 6600 millones vencen en el actual mandato presidencial”, revelan los analistas de la consultora 1816.

Cobertura cambiaria

La gran novedad de la licitación de la semana fue el debut de los duales a tasa TAMAR atados al tipo de cambio mayorista, la primera nueva curva soberana en tres meses.

Con los nuevos “Boliduales” el Mecon deja cada vez más en claro que, en su programa financiero de pesos, la principal prioridad es estirar la duration de sus pasivos más allá de diciembre de 2027, a fuerza de ofrecer opcionalidad y tasa si es necesario.

Inflación futura

Mirando hacia adelante, el mercado de bonos tiene metido en precios una inflación break even (esto es, la que iguala los rendimientos de los Boncer a los Boncap de plazo comparable) de 1,7% promedio mensual para lo que resta de 2026 y 1,6% promedio (21% anualizado) para los primeros cuatro meses de 2027.

En el mercado local, el canje llegó a 4,3% en la semana, reflejo tanto de las restricciones cambiarias remanentes como de la falta de alternativas de inversión de bajo riesgo y alta liquidez para los dólares MEP, antes de comprimir levemente en los últimos días.

Tesoro se financia

Más allá de sus causas y consecuencias, esta realidad es la que permite al Tesoro financiarse en moneda extranjera en la plaza local a menor costo que el que sería necesario para emitir deuda senior en el exterior, alternativa a la que sí recurren emisores corporativos y provinciales.

Así, el soberano en la semana emitió u$s 477 millones de valor nominal de AO29 a 8,15% y ya lleva colocado el 56% del total anunciado para el Bonar 29.

Carry trade

En el universo pesos, la curva de tasa fija se aplanó tras la licitación y toda la curva de tasa cerró rindiendo alrededor de 2% luego de que el Mecon ofreciera Lecap a menos de 100 días por primera vez desde la subasta de fines de abril y la nueva Lecap S16O6 cortara en 2,05%.

“Por lo pronto, existiendo la alternativa de comprar Lecap cortas a 2%, creemos que únicamente aquellos inversores con una visión muy constructiva con respecto a la desinflación deberían sobre ponderar Boncap 2027 a 2,05%. Los duales atados al CER o a la TAMAR largos nos parecen atractivos en términos de carry”, concluyen desde la consultora 1816.