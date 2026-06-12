Exteriorizar dólares que estaban fuera del sistema implica algo más que pensar en Ganancias. Si esos fondos debieron integrar el patrimonio declarado en años anteriores, aparece la obligación de rectificar Bienes Personales, un impuesto que ni el régimen simplificado de la ley de inocencia fiscal ni el blanqueo de la ley 27.743 cubren con su “efecto liberatorio”. La forma de hacer esa rectificación cambia según si el contribuyente adhirió al régimen de inocencia fiscal o regularizó por la vía general.

Por qué Bienes Personales queda expuesto y no lo toma la reforma en la Inocencia Fiscal

Los dólares en efectivo son un activo gravado por Bienes Personales. Se computan por su valor al 31 de diciembre de cada año y tributan si el patrimonio total supera el mínimo no imponible, que para el período fiscal 2025, con vencimiento en 2026, quedó fijado en $ 384.728.044,57. La vivienda destinada a casa habitación está exenta hasta $1.346.548.155,99.

La escala es progresiva, por lo tanto, para el contribuyente general, las alícuotas van del 0,50% al 1% según el tramo de patrimonio. Para quienes califican como cumplidores existe una reducción que lleva esos valores a 0%, 0,25% y 0,50%. El primer escalón arranca en un excedente de $ 52,66 millones sobre el mínimo y el segundo se extiende hasta $114,1 millones.

El punto central es que el efecto liberatorio del régimen simplificado cubre Ganancias e IVA, pero deja Bienes Personales afuera. Por eso, quien exterioriza fondos y los imputa a períodos anteriores para justificar su origen queda obligado a rectificar las declaraciones de Bienes Personales de esos años, con el impuesto, los intereses y las eventuales multas que correspondan.

Caso 1: rectificar dentro del régimen de inocencia fiscal

El contribuyente que adhirió al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias tiene una vía de corrección prevista expresamente. Si necesita modificar su declaración, presenta una rectificativa con el formulario F.2711, que se convierte de manera automática en la nueva declaración base. La condición para conservar los beneficios es hacerlo antes de que ARCA notifique una orden de intervención, pagar la diferencia de impuesto y los intereses resarcitorios.

El problema aparece con Bienes Personales, que corre por un carril distinto. Si el contribuyente declara que los fondos exteriorizados en 2026 los tenía desde un período anterior, debe reflejar esa tenencia en el patrimonio de cada año intermedio. Si los imputa a 2022, queda obligado a rectificar Bienes Personales de 2022, 2023, 2024 y 2025. Cada una de esas rectificativas genera un impuesto adicional, porque el patrimonio declarado en esos años se incrementa, y sobre ese impuesto corren intereses resarcitorios desde cada vencimiento original.

Hay un riesgo adicional que conviene medir. Implica que si la imputación a un año determinado eleva el patrimonio de los tres períodos que ARCA toma como referencia para evaluar la permanencia en el régimen, el contribuyente puede quedar excluido del simplificado por superar los límites. La decisión sobre a qué año imputar los fondos, entonces, no es solo una cuestión de Bienes Personales, sino que puede definir la continuidad en el régimen.

Caso 2: rectificar por la vía general

El contribuyente que no está en el régimen simplificado, o que decide regularizar por fuera, presenta una declaración jurada rectificativa de Bienes Personales por cada período que corrija, mediante el formulario habitual del impuesto. El mecanismo es el de una presentación espontánea, es decir, sin que medie una intimación previa del fisco.

La diferencia más relevante con el caso anterior está en el régimen sancionatorio. Cuando la rectificación es espontánea, antes de cualquier inspección o requerimiento, la ley 11.683 contempla una reducción significativa de las multas por omisión. La multa por omisión del artículo 45 equivale, en su base, al 100% del impuesto omitido, pero la presentación espontánea y el pago voluntario habilitan reducciones que pueden llevarla a una fracción de ese valor. En cambio, si la diferencia la detecta ARCA mediante una fiscalización, la sanción se aplica sin esas reducciones y puede agravarse si el organismo entiende que hubo intención de ocultar, configurando defraudación, con multas de entre dos y seis veces el impuesto evadido.

El componente que pesa en ambos casos: los intereses

Cualquiera sea la vía, el impuesto que se debió pagar en su momento devenga intereses resarcitorios desde el vencimiento original hasta el día del pago. Acá hay una distinción que conviene tener presente. Bienes Personales se determina y paga en pesos, por lo que aplica la tasa de interés resarcitorio en moneda nacional, fijada en 2,75% mensual por la última resolución verificada. La tasa para obligaciones en moneda extranjera, del 0,83% mensual, rige para tributos que se cancelan en dólares, lo que no es el caso de Bienes Personales.

El plazo importa, porque los intereses se acumulan mes a mes. Por ejemplo, una deuda de Bienes Personales de 2022 que se rectifica en 2026 acumula intereses por alrededor de cuatro años, lo que puede más que duplicar el monto del impuesto original.

Un contribuyente exterioriza en 2026 una tenencia de u$s 200.000 que mantenía sin declarar y, para justificar el origen, la imputa al período fiscal 2022. Eso lo obliga a rectificar Bienes Personales de 2022 a 2025.

Supongamos que, sumada esa tenencia, el patrimonio gravado supera el mínimo no imponible y cae en el primer tramo de la escala general, con una alícuota del 0,50% anual. Por los cuatro períodos rectificados, el impuesto acumulado se aproxima a u$s 4.000, expresados en su equivalente en pesos al tipo de cambio de cada cierre.

A ese capital se suman los intereses resarcitorios. La deuda más antigua, la de 2022, carga casi cuatro años de interés; la de 2025, apenas unos meses. Con la tasa vigente, el componente de intereses sobre los períodos más viejos puede representar más del 100% del impuesto original de esos años. Y si la rectificación es espontánea, la multa por omisión se reduce; si en cambio la diferencia la detecta ARCA, la sanción se aplica plena sobre el impuesto omitido.

Qué hay que tener en cuenta antes de rectificar

La decisión sobre a qué período imputar los fondos define cuántos años de Bienes Personales hay que rectificar y cuántos intereses se acumulan. Imputar a un año muy anterior puede multiplicar los períodos a corregir; imputar a uno reciente puede chocar con la obligación de declarar el ingreso como renta del ejercicio.

Por eso, los tributaristas coinciden en que la exteriorización de fondos ocultos no debería resolverse sin un cálculo previo que contemple las tres variables en juego, como son el impuesto de cada período, los intereses acumulados y el régimen de multas aplicable según la vía elegida.