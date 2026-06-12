La presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2025 trae este año una situación poco habitual: para algunos contribuyentes, el principal riesgo no está en demorarse, sino en presentar demasiado rápido.

Según un análisis publicado por Errepar, la combinación entre la prórroga de los vencimientos y los cambios que el Gobierno impulsa para el Régimen de Inocencia Fiscal abre un interrogante estratégico: ¿conviene presentar ahora o esperar hasta el límite legal?

La pregunta no es menor. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas hasta el 27 de julio de 2026.

Durante ese período podrían producirse novedades normativas que modifiquen el escenario para determinados contribuyentes.

Impuesto a las Ganancias: expertos advierten que no hay que apresurar la declaración de este año.

Ganancias: el riesgo de adelantarse

El punto central del análisis es que el Gobierno trabaja sobre un anteproyecto para introducir modificaciones al Régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca ampliar beneficios para quienes adhieran al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.

Entre otros aspectos, la propuesta busca reforzar las garantías para los contribuyentes adheridos, limitar determinadas facultades de fiscalización y otorgar mayor seguridad jurídica respecto de los períodos fiscales alcanzados.

En ese contexto, algunos especialistas consideran que presentar inmediatamente la declaración jurada podría cerrar la puerta a eventuales beneficios que se reglamenten o aclaren antes del vencimiento definitivo.

Según indicó el consultor tributario Richard L. Amaro Gómez, de Errepar, quienes se encuentren evaluando la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias deberían analizar cuidadosamente el momento de presentación de sus declaraciones, especialmente mientras continúan las discusiones sobre los cambios normativos en estudio.

“Existen versiones que hablan de que saldrá prontamente un proyecto de ley fiscal que buscará eliminar el requisito de ingresos y patrimonio (dado por la sumatoria de bienes) para el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias”, detalló el experto, quien añadió: “Muchos profesionales están proponiendo realizar ajustes jurídicos muy importantes al Régimen Simplificado en cuestiones tales como la determinación de la discrepancia significativa, aclaraciones sobre el alcance del bloqueo, la inclusión del bloqueo del impuesto sobre los Bienes Personales, etcétera”.

Asimismo, informó que “corren rumores de un posible o posibles dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos aclarando aspectos no reglados. Si surge un proyecto de ley y luego se sanciona, habrá seguramente modificaciones en el decreto reglamentario y en la resolución general de aplicación. Con ello vendrán nuevas aclaraciones, seguramente tanto de ARCA como de la Dirección Nacional de Impuestos. Producto de todo lo expuesto, posiblemente también haya modificaciones en la aplicación de Ganancias Simplificadas”.

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias

El nuevo esquema fue creado como parte del Régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional.

Su principal atractivo es que simplifica significativamente las obligaciones informativas de las personas humanas. Entre otras ventajas, quienes adhieran no deben informar su patrimonio ni detallar consumos personales en la declaración jurada.

Además, uno de los objetivos explícitos del régimen es incentivar la exteriorización de activos no declarados (los llamados “dólares del colchón”) y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes respecto de ejercicios fiscales anteriores.

La iniciativa despertó interés entre profesionales tributarios debido a que incorpora mecanismos de simplificación administrativa y reduce la carga informativa tradicional.

Este sistema funciona como un mecanismo opcional para contribuyentes que cumplan ciertos requisitos patrimoniales, registrales y fiscales.

Los cambios que estudia el Gobierno

Mientras avanza la campaña de Ganancias 2025, el Poder Ejecutivo mantiene en carpeta un proyecto para modificar distintos aspectos del Régimen de Inocencia Fiscal.

Según trascendió, la iniciativa apunta a fortalecer el alcance de los beneficios para los contribuyentes adheridos y a precisar algunas cuestiones que todavía generan dudas entre especialistas.

Entre los puntos que se analizan figuran cambios vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones, el alcance de las fiscalizaciones y la protección de los períodos fiscales comprendidos dentro del régimen.

La expectativa sobre estas posibles modificaciones es precisamente uno de los factores que explica por qué tributaristas recomiendan prudencia antes de presentar las declaraciones juradas.

¿Conviene esperar para declarar Ganancias?

La respuesta depende de la situación de cada contribuyente.

De acuerdo con el análisis de Errepar, quienes podrían verse alcanzados por los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias tienen hoy un incentivo adicional para evaluar cuidadosamente los tiempos de presentación.

“Todo este panorama pone en claro que, más allá de cuál sea la decisión del contribuyente en cuanto a optar por el régimen general o el régimen simplificado, es conveniente esperar y no adelantarse a presentar la declaración jurada, por cuanto hoy no se cuenta con todo el marco jurídico definitivo para analizar los alcances tanto de quedarse en el régimen general como en el simplificado. Además, si un sujeto se adelanta y presenta el formulario 711 por el régimen general, no podrá volver atrás aun cuando se arrepienta ante los nuevos cambios normativos", evalúa Amaro Gómez.

Sin embargo, los especialistas también recuerdan que la estrategia debe analizarse caso por caso, considerando la situación patrimonial, los ingresos declarados y la eventual conveniencia de adherir al régimen.