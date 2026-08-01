Valentín “Colo” Barco, actual jugador del Chelsea y de la Selección argentina, compró cuatro lotes unificados en Pride Canning, un desarrollo ubicado en Canning, en una operación que el mercado ubica en torno a los u$s 2 millones.

Según pudo saber El Cronista, la compra comprende cuatro lotes unificados que suman alrededor de 7000 metros cuadrados, donde el futbolista construirá su casa.

En Mercado Libre, los lotes de Pride Canning se ofrecen desde u$s 110.000 para terrenos de 753 m² hasta u$s 242.000 para superficies de 980 metros cuadrados.

Jesus Bravo

El futbolista que saltó a la fama en Boca, pero que luego se ganó un lugar en la Premier League, con el Brighton, y que ahora fue adquirido por el Chelsea, tuvo pocos minutos con la Selección en el último Mundial de fútbol.

Tras un paso por su ciudad natal -25 de mayo, donde fue recibido como un héroe-, el polifuncional jugador (de lateral por izquierda o volante por izquierda) parece demostrar que quiere hacer fortuna mediante inversiones estratégicas.

El megadesarrollo que avanza en Canning

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2021 y ya inició la entrega de los primeros terrenos. Según los planes de la compañía, la última etapa estará terminada entre fines de 2028 y comienzos de 2029.

El masterplan incluye un Club House de 4000 metros cuadrados inspirado en la arquitectura del Palacio de Versalles, una cancha de fútbol profesional homologada por FIFA, un Sport Club, un centro comercial con más de 100 locales, un paseo comercial con 14.200 m2, 10.500 m2 de oficinas y un hotel de 4500 metros cuadrados.

El desarrollo también albergará el primer Bela Padel Center de la Argentina. El complejo, desarrollado junto a Fernando Belasteguín, demandará una inversión de u$s 5 millones y abrirá sus puertas en mayo de 2027.

La obra ocupará una superficie de 7000 m2 y contará con nueve canchas techadas, un microestadio, gimnasio, pro shop, salas de usos múltiples, sectores de precalentamiento, vestuarios y áreas gastronómicas.

“Siempre soñé con hacer algo así en la Argentina, pero no quería que fuera un proyecto más. Hoy siento que encontramos la forma de llevarlo adelante y eso es lo que le da sentido a este paso”, dijo Belasteguín a El Cronista cuando se anunció el proyecto.

Actualmente existen más de 77.000 canchas de pádel en el mundo y la Argentina se mantiene entre los mercados más desarrollados, con más de 7000 distribuidas en todo el país. En los últimos años, Belasteguín impulsó la expansión internacional de la marca con sedes en Alicante y Barcelona, mientras analiza nuevas aperturas en América latina, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

arnaumontfort

El crecimiento de Canning

El avance de barrios privados, centros comerciales y nuevos proyectos residenciales transformó a la zona en uno de los principales polos de inversión del sur del conurbano.

En ese proceso, Pride Canning se extiende sobre 185 hectáreas y demandará una inversión superior a los u$s 100 millones. Según los planes de la compañía, la última etapa del proyecto estará terminada entre fines de 2028 y comienzos de 2029.

El desarrollo cuenta con 750 lotes y el 90% tiene salida al agua. Además, incluye un club house de 3500 metros cuadrados y un paseo comercial con 14.200 m2 de locales, 10.500 m2 de oficinas y un hotel de 4500 m2.

En los últimos meses también se sumó a la zona Grupo Portland, que avanza con Distrito Canning, un emprendimiento de usos mixtos sobre un predio de 70 hectáreas donde anteriormente funcionaba un campo de golf de 18 hoyos.

El proyecto demandará una inversión superior a los u$s 100 millones y buscará desarrollar una nueva centralidad en el corredor sur. El plan incluye viviendas, oficinas, espacios comerciales, propuestas gastronómicas, servicios médicos e instituciones educativas dentro de un mismo predio.

La primera etapa contempla más de 300 unidades residenciales, edificios corporativos y un paseo comercial sobre la ruta 58. Además, ya tiene acuerdos con marcas como Jumbo, Kansas, Santander y el Sanatorio Otamendi.

Las obras de infraestructura ya están en marcha y las primeras entregas se proyectan para los próximos 30 meses. En la etapa inicial, las unidades residenciales salen al mercado con valores desde u$s 120.000.