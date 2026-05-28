Transportistas y productores del campo que permanecen desde el pasado 20 de mayo afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvieron este jueves mesas de diálogo con autoridades federales. Sin embargo, los resultados fueron distintos para cada sector, situación que derivó al llamado a huelga nacional rumbo al Mundial 2026.

En detalle, ambos sectores realizaron nuevas advertencias de movilizaciones rumbo a la inauguración del Mundial 2026 en México. En caso de paro, la circulación podría verse complicada en varias zonas del país, así como también la comercialización de productos del campo.

Los agricultores se unen el paro de la ANTAC Archivo

Conoce los detalles del paro que podría poner en peligro la continuidad de la Copa del Mundo FIFA 2026.

ANTAC acusa desinterés y malos tratos del gobierno

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ingresaron alrededor de las 14 para participar en una reunión que, según esperaban, contaría con la presencia de funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe). No obstante, afirmaron que esto no ocurrió.

Los representantes transportistas denunciaron que los funcionarios presentes no tenían capacidad para tomar decisiones ni resolver las demandas planteadas por el gremio.

“Queremos informarles que acabamos de salir de una mesa donde no hubo ninguna solución. Desde el inicio hubo condicionamientos para permitir nuestro acceso, dejando fuera a algunos compañeros”, expresó uno de los dirigentes de la ANTAC.

Ante esta situación, los líderes decidieron no firmar ninguna minuta de acuerdos. Además, criticaron las condiciones en las que fueron recibidos.

“Nos atendieron en un espacio totalmente inadecuado. Incluso tuvimos que abrir nosotros mismos las puertas porque ni aire acondicionado había”, señalaron.

Frente a lo que consideran falta de voluntad política por parte del gobierno federal, especialmente en materia de seguridad para el sector transportista, David Estévez, dirigente de la ANTAC, advirtió que si no obtienen respuesta iniciarán movilizaciones el próximo 9 de junio. Asimismo, responsabilizó a las autoridades de cualquier afectación o boicot relacionado con el Mundial 2026.

Campesinos avanzan en acuerdos con Agricultura

En contraste, representantes del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) sí lograron establecer acuerdos preliminares durante una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, junto con funcionarios de Conagua, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Segob.

A través de redes sociales, Columba López informó que ambas partes acordaron sostener un nuevo encuentro este 28 de mayo para analizar temas relacionados con la exclusión de los granos básicos en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baltazar Valdez, dirigente del FNRCM, aseguró que el diálogo fue muy distinto al sostenido anteriormente con el exsecretario Julio Berdegué. “Coincidimos plenamente en que los campesinos no necesitan más apoyos asistencialistas ni incentivos; lo que queremos es que el mercado pague precios justos por nuestros productos, sin perjudicar a los consumidores por culpa de los intermediarios” , expresó.

No obstante, los productores también advirtieron que podrían iniciar movilizaciones a partir del 5 de junio si no reciben respuestas concretas a sus exigencias.