“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, compartió Patricia Bullrich en su cuenta de X en un posteo que busca acallar las especulaciones de ruptura dentro del Gobierno.

En ese mismo sentido, la exministra de Seguridad se encargó de dejar claro que trabaja en la misma sintonía que el Poder Ejecutivo y hasta citó al presidente Javier Milei en la publicación.

Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/kPo5FebOQO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

El ruido interno comenzó el pasado lunes, cuando anunció a través de sus redes sociales que no acompañaría la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon.

Argumentando que la decisión iba en contra de sus principios, la senadora porteña recurrió a una objeción de conciencia y le ofreció a Milei dar un paso al costado como jefa de bloque en el Senado. “Toda persona de bien, cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición distinta a la suya, pone su renuncia a disposición”, remarcó luego de disertar en un foro de ciberseguridad en Mendoza. Sin embargo, el mandatario no hizo caso a la propuesta.

Esas presuntas diferencias habrían surgido cuando hace un mes pidió públicamente por la declaración jurada del jefe de Gabinete y alfil de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, quien se encuentra estableciendo el origen de su patrimonio ante la Justicia.