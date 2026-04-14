Profesionales de la salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmaron un paro de actividades que se extenderá por 72 horas y afectará a los servicios de atención médica en todo el país. La medida comenzó el lunes 13 de abril y se prolongará hasta la mañana del jueves 16, momento en el que se prevé la reanudación de la actividad habitual. Durante el paro, se garantizará únicamente la atención de urgencias, mientras que los turnos programados y la atención general quedarán suspendidos. La medida de fuerza se realiza en rechazo a la Resolución 1107/2026, que modifica el sistema de pagos de los médicos de cabecera. Según denunciaron los profesionales, la norma fue aplicada de manera retroactiva al 1° de abril y sin instancias de consulta con el sector. Hasta ahora, los médicos percibían sus honorarios a través de un sistema mixto, que incluía un monto fijo por cantidad de afiliados asignados, más adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional. Con la nueva resolución, el esquema cambia a un sistema exclusivamente capitado. Si bien PAMI aumentó el valor por paciente, eliminó todos los adicionales, lo que generó el rechazo de los profesionales. Desde la conducción de PAMI aseguraron que el cambio en el esquema salarial implica una mejora en los ingresos fijos. Según detallaron, el valor de la cápita pasó de $ 946 a $ 2100, lo que representa un aumento en el ingreso base de los médicos de cabecera. “Es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto, controlando posibles desvíos que se pudieran presentar”, señalaron desde el PAMI. Como ejemplo, explicaron que un médico con 800 cápitas pasó de percibir un ingreso fijo de $ 756.800 a $ 1.680.000, lo que equivale a un aumento del 121%.