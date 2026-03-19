El sindicato de empleados de comercio, el más grande del país, atraviesa un momento bisagra en su esquema salarial. El acuerdo paritario firmado en diciembre de 2025 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), conducida por Armando Cavalieri, y las cámaras empresarias está llegando a su vencimiento, y las partes deberán sentarse a negociar una nueva suba en las próximas semanas. Pero antes de esa discusión, abril trae un cambio estructural que ya estaba pactado. El acuerdo de diciembre estableció el pago de dos sumas fijas no remunerativas durante el primer trimestre del año: $ 40.000 que se venían abonando desde julio de 2025 y una nueva de $ 60.000, incorporada desde diciembre. Ambas se pagaron de manera simultánea entre enero y marzo, lo que sumó un refuerzo mensual de $100.000 fuera del básico. La clave es lo que ocurre ahora: esos $100.000 correspondientes al mes de marzo se incorporan definitivamente al salario básico a partir de abril, con impacto en los sueldos que se cobrarán en mayo. El cambio no es menor. Al pasar a formar parte del básico, esos montos dejan de figurar como ítems separados en el recibo y elevan el piso sobre el cual se calculan una serie de adicionales: antigüedad, presentismo, aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones por despido y, especialmente, horas extras. Estas últimas se pagan con un recargo del 50% en días hábiles y del 100% en fines de semana y feriados, por lo que el impacto será especialmente visible en sectores con alta demanda horaria como supermercados, shoppings y comercios con atención durante los fines de semana. Con la incorporación al básico, los salarios brutos para jornada completa quedan desde abril en torno al millón y pico de pesos según categoría. En el escalafón de vendedores, la categoría A parte de $1.171.091 y la D llega a $1.218.519. Los administrativos van de $1.167.268 en la categoría A hasta $1.218.519 en la F. Por su parte, cajeros y personal auxiliar se ubican en rangos similares, con pisos cercanos a $1.171.091 y techos que rondan los $1.203.985 dependiendo de la subcategoría. Con el vencimiento del acuerdo a la vuelta de la esquina, la negociación que viene promete ser más compleja. El contexto de aceleración inflacionaria le da al sindicato argumentos para buscar una paritaria que consolide poder adquisitivo, mientras las cámaras empresarias llegaran al cuarto con el antecedente de un sector comercial que, según los propios economistas, atraviesa uno de sus peores momentos en términos de actividad. Al mismo tiempo, desde el Gobierno se aferran a su decisión de no homologar subas que superen la pauta inflacionaria del 1%. El resultado de esa discusión definirá el ingreso de más de un millón de trabajadores durante el segundo semestre del año.