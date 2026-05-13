El gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto para crear el “Súper RIGI”, una versión ampliada y más agresiva del régimen de incentivos a grandes inversiones vigente desde 2024. La propuesta fue anticipada por el presidente Javier Milei en la Conferencia Global del Instituto Milken, en Estados Unidos, y detallada luego por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa. El nuevo esquema apunta a atraer inversiones en industrias que hoy directamente no existen en el país, como son desde baterías de litio y refinación de cobre hasta datacenters y fertilizantes. También contempla la participación del sector agropecuario. “Lo mejor era que esto englobara los sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, que además tuviera mayor recaudación fiscal: vamos a cobrar menos impuestos, pero que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país”, explicó Caputo. Pero un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) identifica cuatro problemas de fondo que el nuevo esquema no resuelve —y en algunos casos agrava. El Súper RIGI es una versión recargada del RIGI original, orientada principalmente a derivados de la minería, industrialización de recursos naturales y datacenters. Entre los sectores bajo análisis figuran: La lógica detrás es geopolítica además de económica, ya que cerca del 80% de la refinación de cobre y litio está hoy controlada por China, lo que genera un cuello de botella global en refinación y distribución. Ante esta situación, Argentina integró un acuerdo regional con Estados Unidos y otros países para incentivar el desarrollo de minerales críticos y su cadena de valor en occidente. En materia de beneficios, el Súper RIGI mejora en todos los frentes al RIGI vigente: El aún no tiene monto mínimo de inversión requerido para acceder al régimen aún no fue definido. Por su parte, el Gobierno ya proyecta que podría atraer entre 20.000 y 30.000 millones de dólares adicionales. El RIGI fue creado por la Ley Bases para atraer proyectos superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos: energía, minería, petróleo y gas, forestoindustria, turismo, infraestructura, tecnología y siderurgia. Actualmente hay 13 proyectos aprobados en ocho provincias —San Juan, Salta, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, con inversiones comprometidas por 27.210 millones de dólares. Sumando los 22 proyectos en evaluación, el monto total asciende a 94.965 millones de dólares, con predominio de iniciativas en hidrocarburos y minería. Sin embargo, en su primer año completo de vigencia (2025), la inversión total de la economía fue apenas 16,0% del PBI, contra un promedio de 15,8% en la década anterior. La aguja no se movió de manera significativa, señala el informe. El documento de IDESA reconoce que contar con instituciones amigables con la inversión es la base del desarrollo, y que el RIGI fue ideado como un puente transitorio, es decir, bajo un mecanismo de excepción bajo la expectativa de que en algún momento la normalidad se generalice a toda la economía. Según plantean, el problema es que, en lugar de avanzar hacia esa normalidad, “se suman nuevas capas de excepción”. Es necesario “contar con instituciones amigables con la inversión es la base del desarrollo”. El RIGI fue ideado como un mecanismo transitorio, “una isla encapsulada donde las inversiones son reguladas con instituciones normales bajo la expectativa de que en algún momento la normalidad se generalice a toda la economía”, indicaron. En materia cambiaria, sugiere completar la eliminación del cepo mientras el contexto financiero lo permite. En materia impositiva, la reforma más trascendental sería unificar los impuestos a las ventas mediante el “Súper IVA”. Esto requeriría la coordinación con las provincias, pero resolvería el problema de raíz para toda la economía “La baja inversión en Argentina imposibilita el desarrollo social” y “en lugar de sumar excepciones, es mejor crear condiciones amigables para todos los proyectos de inversión”, concluyeron.