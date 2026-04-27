Las tortas fritas suelen asociarse a tardes grises, mate caliente y recetas bien caseras. Sin embargo, muchas veces se dejan de lado por el exceso de aceite que implica su preparación tradicional. La buena noticia es que hay una alternativa mucho más liviana que conserva el espíritu del clásico, pero sin fritura y lista en pocos minutos. Esta versión se puede hacer en sartén o al horno, no requiere ingredientes caros y mantiene ese contraste tan buscado: doradas por fuera y tiernas por dentro. Ideal para quienes quieren darse un gusto sin sumar grasa de más. Los ingredientes para preparar las tortafritas sin aceite son: En un bowl, colocar la harina y la sal, y mezclar bien. Sumar el agua tibia y la manteca (si se prefiere usarla), e integrar hasta formar una masa suave. Amasá durante unos minutos, tapá y dejá reposar entre 10 y 15 minutos. Luego, estirar la masa y cortar discos del tamaño deseado. Haceles un pequeño agujero en el centro, como en las tortas fritas tradicionales. Para la cocción, una sartén adecuada marca la diferencia. Usar una sartén de aluminio con antiadherente de 24 cm de Hudson facilita cocinar sin agregar aceite y lograr un dorado parejo. Su tamaño es ideal para el uso diario y permite preparar varias piezas a la vez, ya sea para este tipo de recetas, huevos, tortillas o vegetales salteados. Cocinar las tortas fritas a fuego medio durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén bien doradas. También podés optar por el horno: en ese caso, llevalas a 180 °C durante 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Para los que prefieran la versión dulce, agregar una cucharadita de azúcar a la masa. Una vez listas, espolvorealas con azúcar o acompañalas con mermelada o dulce de leche.