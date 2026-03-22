La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue preparando el calendario de abril y actualizó los valores de una ayuda económica mensual para un grupo de personas específico. Este beneficio llegará a $ 357.800 y está dirigido a quienes cumplan un único requisito. El bono está regulado por la Ley de Empleo y tiene objetivo acompañar a los trabajadores, con el objetivo de busca acompañarlos hasta que puedan volver a insertarse en el mercado laboral. Es clave tener en cuenta que la ANSES exige cumplir ciertas pautas para poder acceder a este extra. Se trata de la Prestación por Desempleo, que tiene como propósito beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa justificada o estén en situación de desempleo. Luego de que el Gobierno de Javier Milei definiera por decreto a través de la Resolución 9/2025 el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), esta prestación verá sucesivos incrementos en los próximos meses. El trámite deberá ser realizado en los 90 días posteriores al despido. Los casos posibles son los siguientes: El bono liquidado por ANSES está ligado de forma directa con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el cual alcanza una cifra de $ 357.800 durante el cuarto mes del año. El valor del sueldo mínimo determina el monto de la prestación, ya que no podrá ser inferior al 50% del SMVM ($ 178.900) y no podrá ser mayor al 100% ($ 357.800). Para saber cuánto corresponde, se debe calcular el equivalente al 75% de la mejore remuneración percibida durante los últimos 6 meses previos a la desvinculación. El organismo previsional paga el extra desde dos hasta 12 meses según la cantidad de tiempo que el trabajador haya prestado servicios. Además, quienes sean mayores de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 meses. Los trabajadores que deseen tramitar la prestación por despido deberán hacerlo de forma presencial en alguna oficina de ANSES con turno previo. Para hacerlo de forma virtual, se necesitará Clave de la Seguridad Social y utilizar el servicio de Atención Virtual. Los documentos necesarios son los siguientes: