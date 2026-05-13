Donald Trump aterrizó en Beijing el miércoles exigiendo al presidente chino Xi Jinping que “abra” el país a las empresas estadounidenses, mientras buscaba poner vínculos comerciales más sólidos en el centro de su visita para una cumbre de dos días. El llamado del presidente estadounidense, que viaja a China acompañado por altos ejecutivos, llegó antes de las reuniones del jueves y viernes, ensombrecidas por tensiones geopolíticas en torno a Irán y Taiwán y por conflictos sobre comercio y tecnología que han tensado los lazos entre las dos mayores economías del mundo. Trump dijo que su “primera solicitud” a Xi sería crear un entorno más favorable para las principales empresas estadounidenses, que durante mucho tiempo se han quejado de los obstáculos regulatorios a sus operaciones en China. En una publicación en su plataforma Truth Social mientras volaba a China a bordo del Air Force One tras una escala para reabastecimiento de combustible en Alaska, Trump enumeró a los principales líderes empresariales estadounidenses que asistirían a la cumbre, incluidas figuras clave de Wall Street como el presidente de Blackstone, Stephen Schwarzman, y Larry Fink de BlackRock, así como Elon Musk de Tesla y SpaceX y Tim Cook de Apple. Trump también dijo que Jensen Huang, director ejecutivo del fabricante de chips Nvidia, se había unido a él en el vuelo a Beijing desde Alaska, tras no estar inicialmente previsto que asistiera. “Le pediré al presidente Xi, un Líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, escribió Trump en Truth Social. “De hecho, prometo que cuando estemos juntos, lo cual será en cuestión de horas, haré de eso mi primera solicitud”, agregó. En el aeropuerto de Beijing, Trump fue recibido por una guardia de honor militar con una banda y unas 300 jóvenes chinos que ondeaban banderas chinas y estadounidenses y coreaban “¡Bienvenido, bienvenido!”. Trump, radiante, levantó el puño para alentarlos antes de dirigirse a su limusina para el traslado a su hotel. El presidente estadounidense ha intentado estabilizar las relaciones económicas con China después de que la decisión de su gobierno de imponer aranceles más altos a las importaciones chinas el año pasado llevara al gobierno chino a restringir las exportaciones de tierras raras. Trump y Xi acordaron una tregua comercial de un año cuando se reunieron en Corea del Sur el pasado octubre. Durante sus reuniones en Beijing, se espera que los dos líderes discutan compras adicionales chinas de productos estadounidenses y otras formas de aliviar la fricción comercial entre los países. Trump dijo que el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, estaría en Beijing para la cumbre, con un gran pedido de sus aviones por parte de China que probablemente sería el principal acuerdo comercial de la reunión. Dina Powell McCormick, vicepresidenta de Meta y ex funcionaria del gobierno estadounidense durante el primer mandato de Trump, también forma parte de la delegación empresarial. Sin embargo, grupos empresariales como la Cámara de Comercio de EE.UU. advirtieron que China continúa expandiendo la intervención industrial estatal para beneficiar a las empresas nacionales, lo que hace cada vez más difícil que las empresas estadounidenses compitan en el mercado chino. Jamieson Greer, el representante comercial de EE.UU., y Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, flanquearán a Trump durante las conversaciones con Xi, junto con Marco Rubio, el secretario de Estado. Pete Hegseth también asiste, convirtiéndose en el primer secretario de Defensa estadounidense en acompañar a un presidente de EE.UU. en un viaje a China. Trump generó alarma en Taipei y entre los aliados asiáticos al declarar antes de su viaje que discutiría con Xi las ventas de armas estadounidenses a Taiwán. El jueves, se espera que Trump y Xi celebren una primera ronda de conversaciones en el Gran Salón del Pueblo, cerca de la Plaza de Tiananmen, con lo que la Casa Blanca describió como un “banquete de Estado” programado para la noche. Una segunda ronda de conversaciones está prevista para el viernes antes de que Trump regrese volando a Washington. La visita de Trump a China es su primer viaje internacional desde que viajó a Davos, Suiza, en enero, antes de que EE.UU. lanzara su guerra junto a Israel contra Irán. El conflicto en Medio Oriente hundió los índices de aprobación de Trump mientras los precios de la gasolina en EE.UU. se han disparado y han reavivado la inflación que el presidente había prometido vencer durante su campaña electoral de 2024. Trump planeaba inicialmente viajar a China a fines de marzo y principios de abril, pero postergó la visita hasta después de alcanzar un alto el fuego con Irán.