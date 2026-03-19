Los gremios universitarios confirmaron el primer paro nacional del año, que se viene extendiendo por cinco días consecutivos, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo. La medida impactará en las universidades nacionales de todo el país y dejará sin clases a miles de estudiantes durante toda la semana. Además de esta medida de fuerza, ya hubo otras que suspendieron el inicio del ciclo lectivo en distintas provincias para los niveles de primaria y secundaria. En este sentido, algunos sindicatos de todo el país fijaron una fecha clave para resolver los nuevos pasos a seguir. El próximo miércoles 1 de abril se realizará una reunión clave para definir el calendario de paros específicos de las semanas siguientes en función de la falta de respuestas a los reclamos salariales que reclaman los distintos gremios. Este encuentro convocará a los gremios del sector público, con un protagonismo central de los sindicatos universitarios y estatales, quienes lideran la mayor parte del plan de lucha para abril de 2026. Los participantes son los siguientes: 1. El Frente Sindical de Universidades Nacionales 2. Gremios Estatales Nacionales 3. Confederaciones de la Educación Además de todas las universidades nacionales, los colegios preuniversitarios que dependen de estas facultades se encuentran afectados por el paro nacional docente que se extenderá desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo de 2026. Algunas instituciones sin clases o con actividad afectada por la medida son las siguientes: En cuanto a las provincias afectadas, la suspensión de actividades tiene un alcance federal. Las zonas que adhieren son estas: Pese a que la convocatoria es nacional, el nivel de adhesión puede variar según cada colegio y gremio local. Sin embargo, se espera que la mayoría de las unidades académicas preuniversitarias de estas provincias mantengan sus puertas cerradas o sin dictado de materias durante toda la semana. Los gremios universitarios sostienen que la medida de fuerza responde a dos reclamos principales. Por un lado, exigen el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que obliga al Gobierno nacional a convocar a paritarias salariales con actualizaciones basadas en el índice de inflación del Indec y a garantizar la recuperación del salario perdido entre 2024 y 2025, una pérdida que, según los sindicatos, alcanza el 51% a noviembre del año pasado.