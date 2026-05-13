Cicaré S.A., la fabricante de helicópteros ultralivianos fundada por Augusto “Pirincho” Cicaré, uno de los emprendedores favoritos de Mauricio Macri, logró evitar la quiebra y abrir su concurso preventivo. La decisión fue tomada por el Juzgado Comercial N° 29, que dejó sin efecto la quiebra decretada el 1° de diciembre de 2025 en la causa iniciada por Banco Credicoop. La compañía, nacida en Saladillo, había sido presentada durante años como un caso testigo de pyme industrial exportadora. Vendía a 26 países, colocaba el 80% de su producción en el exterior y había preparado su llegada comercial a los Estados Unidos con un distribuidor oficial en Reno, Nevada, para atender los mercados de América del Norte y Central. También había recibido en 2017 una línea de financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), luego de una visita de Macri a la planta en 2015. El expediente judicial muestra una historia financiera que venía de varios años atrás. El pedido de quiebra fue promovido por Banco Credicoop por una deuda originada en cuatro pagarés librados por Cicaré S.A. en 2017. Según la demanda del banco, el capital adeudado ascendía a u$s 198.120, más intereses, costos y costas. La presentación detalló cuatro operaciones: una por u$s 6000, de la que quedó un saldo impago de u$s 4120; otra por u$s 100.000; una tercera por u$s 56.000; y una cuarta por u$s 38.000. Los documentos fueron presentados al cobro entre 2018 y 2019, sin que se obtuviera la cancelación total de la deuda, de acuerdo con el escrito de Credicoop. Antes de pedir la quiebra, Credicoop había iniciado un juicio ejecutivo contra Cicaré S.A. y contra Fernando Augusto Cicaré, Juan Manuel Cicaré y Alfonso Santiago Cicaré, que habían sido demandados como fiadores solidarios. En esa causa, el banco reclamó el capital adeudado por la sociedad y señaló que la fianza alcanzaba hasta u$s 7 millones de capital, más intereses y accesorios. En el juicio ejecutivo, la entidad liquidó inicialmente el reclamo en u$s 208.637,10 y lo convirtió a pesos con una cotización de $ 41,62, lo que arrojaba $ 8.683.475,95. Sobre esa base, integró una tasa de justicia de $ 260.504,28. Años después, al promover el pedido de quiebra, Credicoop actualizó la liquidación al 4 de octubre de 2024. Con intereses compensatorios, punitorios e IVA, el reclamo total llegó a u$s 272.368,72. El banco también sostuvo que, después de reclamos extrajudiciales, había obtenido sentencia favorable en el expediente ejecutivo el 8 de octubre de 2022, resolución que se encontraba firme e impaga. Esa sentencia fue uno de los elementos que luego tomó el juzgado para considerar acreditado un hecho revelador de cesación de pagos. Cicaré se presentó en la causa en julio de 2025. En su contestación, la empresa afirmó que no se encontraba en cesación de pagos y sostuvo que mantenía negociaciones con Banco Credicoop. Por eso, pidió una audiencia para terminar de definir los términos de un eventual acuerdo. Luego se realizaron varias audiencias entre las partes. La última fue el 3 de octubre de 2025 y terminó sin acuerdo. En la sentencia de quiebra, el juzgado remarcó que la empresa no había efectuado ningún depósito, ni en pago ni a embargo, para acreditar que se encontraba in bonis. Con ese argumento, el tribunal consideró que las manifestaciones de Cicaré no alcanzaban para desvirtuar el estado de cesación de pagos invocado por Credicoop. Así, el 1° de diciembre de 2025, el Juzgado Comercial N° 29 decretó la quiebra de la sociedad. La resolución incluyó medidas propias del proceso falencial: inhibición general de bienes, comunicaciones a registros y bancos, intervención de la sindicatura, constatación del domicilio social y una audiencia de explicaciones para Juan Manuel Cicare, presidente de la compañía. La situación cambió con el pedido de conversión presentado por la empresa. El juzgado consideró que la solicitud había sido realizada dentro del plazo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras y que Cicaré había cumplido los requisitos formales para acceder al concurso preventivo. Así, el tribunal resolvió dejar sin efecto la sentencia de quiebra del 1° de diciembre de 2025 y declarar abierto el concurso preventivo de Cicaré S.A.. Además, mantuvo la actuación del síndico que ya había sido designado durante la quiebra, el contador Carlos Alberto Stella. El nuevo cronograma concursal fijó el plazo para que los acreedores verifiquen sus créditos hasta el 12 de junio de 2026. El informe individual de la sindicatura deberá presentarse el 12 de agosto de 2026; el informe general, el 24 de septiembre de 2026; y el período de exclusividad vencerá el 16 de abril de 2027. El caso suma otro antecedente judicial. En una presentación incorporada al expediente, Cicaré informó el levantamiento de inhibiciones de Juan Manuel, Alfonso Santiago y Fernando Augusto Cicaré en la causa “Giannasi, Hernán Domingo c/ Cicare SA y otros s/ ordinario”, en trámite ante el Juzgado Comercial N° 31. También señaló que había iniciado el mismo trámite respecto de Cicaré S.A., aunque en ese momento seguía “en proceso”. Esa presentación fue realizada en octubre de 2025, dos meses antes de que se decretara la quiebra pedida por Credicoop. Con la apertura del concurso, la fabricante de helicópteros evitó la liquidación propia de la quiebra. A partir de ahora, quedará bajo control judicial y de la sindicatura, que deberá presentar informes mensuales sobre la evolución de la empresa. El juzgado pidió que esos informes incluyan datos sobre caja, contabilidad, empleados, pago de sueldos, impuestos, cargas sociales, obligaciones posteriores al concurso, retiros de directivos, actividad comercial, contratos en ejecución e ingresos. La empresa, además, deberá presentar su propuesta de acuerdo preventivo antes del 15 de marzo de 2027.