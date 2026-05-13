El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026 es de $ 1.395 para la compra y y $ 1415.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad del dólar blue en la última semana, del 14.82%, es menor que la volatilidad anual del 19.82%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.510, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1410.0, según los datos registrados. Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. En primer lugar, es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios y, en segundo lugar, seguir los siguientes pasos: Luego de realizar todos los pasos, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: