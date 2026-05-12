Según sostuvo en varias apariciones públicas el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno espera un repunte de la actividad económica en la segunda mitad del año, principalmente debido al ingreso de divisas del agro y el desarrollo de Vaca Muerta. Frente a esto, con el dólar “planchado” y aún con restricciones cambiarias, muchos analistas consideran que el Ejecutivo debe eliminar el cepo definitivamente. Este debate sostuvo la semana pasada el mismo exministro de Economía, Domingo Cavallo, con Caputo y Javier Milei. En este contexto, el economista Fausto Spotorno analizó la coyuntura y se refirió a por qué la administración de Javier Milei no tomará esa medida. “Acá hay un ruido político que el Gobierno le teme”, expresó. Días después del debate que generó el cruce entre Cavallo, por sus dichos acerca de la liberación del tipo de cambio, y Caputo, Spotorno expresó, en diálogo con LN+, su idea sobre por qué el Ejecutivo demora esa decisión. Bajo su mirada, no es por la falta de dólares. “Tengo una hipótesis personal, y es que acá hay un ruido político que el Gobierno le teme“, sostuvo. “Es cierto que podría liberar el cepo para tratar de levantar un poco el tipo de cambio”, explicó. “Es un solo tiro que tiene esta vez. Yo creo que lo que piensa el Gobierno es: ‘yo libero esto, me entran estos fondos (u$s 100.000 millones de exportación), se van sin pasar por Argentina y al final se quedan afuera’, como ha pasado, esa es la discusión”, agregó. En esa línea, consideró que la decisión de mantener las restricciones cambiarias responde a una cuestión política, en vistas del año electoral que viene. “Lo que ellos ven es: el año pasado perdimos una elección de medio término provincial, de la legislatura provincial, que nunca nadie le prestó atención y se nos vino la noche; tuvimos seis meses difíciles y todavía lo estamos pagando. Si yo libero con la desconfianza que aumentó, o la caída en la confianza del Gobierno (según Di Tella), con la caída en la confianza del consumidor, con este ruido político que hay, yo puedo correr un riesgo muy grande si libero a corto plazo", expresó. “La falta de liberación del cepo es porque tienen algún temor. Hay algún miedo de que pase lo mismo que el año pasado”, especificó. Bajo su análisis, la administración de Javier Milei teme que la apertura inmediata genere un salto cambiario que no pueda controlar, y gaste así su “único tiro” de credibilidad antes de las elecciones. En este sentido, el economista se mostró de acuerdo con la mirada optimista del ministro de Economía sobre la senda de recuperación para el segundo semestre del año. Caputo estimó el ingreso de u$s 100.000 millones por exportaciones récord, además de las inversiones por el RIGI. “Yo estoy de acuerdo que a partir de la segunda parte del año deberíamos empezar a ver una economía un poquito más recuperada. No sé si va a ser una cosa ‘guau’”, opinó Spotorno y sostuvo que estima un crecimiento económico de 2,8 puntos para este año. En relación con el crecimiento, que el Gobierno asocia fuertemente con la llegada de inversiones, Spotorno aclaró por qué esto no se ve traducido en aumento de empleos directos. “Si vos estás en un sector exportador, el sector exportador por definición es el sector más competitivo de una economía. Es un sector que más trata de aumentar la productividad. Y es razonable que esté a la avanzada del cambio tecnológico, achicándose, aumentando la productividad fenomenalmente", expresó al explayarse sobre la paradoja que se genera. “¿Qué sucede? No es el sector que en forma directa que crea empleo, porque es el sector que genera riqueza, pero sí genera empleo a la vuelta. Yo te lo pongo de esta manera: es como la locomotora y los vagones", dijo. “Vos tenés una locomotora que puede ser que no cree empleo, es más, puede ser que crezca tan rápido y tan tecnológicamente que se vuelva tan eficiente que no genere empleo, pero requiere empleo por todos lados. Además tiende a tercerizarse para aumentar la eficiencia”, remarcó el analista.