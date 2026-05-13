Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.355 para la compra y $ 1405.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 18.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.41%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.495, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330. Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1375.0, según los datos registrados. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: