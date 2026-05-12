El mercado está recalibrando sus proyecciones para 2026. A la espera de un nuevo dato de inflación, y con la esperanza de que el IPC finalmente rompa su racha alcista, el gobierno de Javier Milei espera “los mejores 18 meses para la economía argentina", en palabras de Luis Caputo. En este escenario, el último informe de FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista, relevó las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El reporte, correspondiente a mayo 2026, traza una hoja de ruta para la Argentina de cara al segundo semestre de 2026 y revela las proyecciones para tres indicadores clave: dólar, inflación y crecimiento económico. Los analistas consultados por FocusEconomics proyectan que el dólar se debilitará hacia fines de año. "El Banco Central permite que el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación en términos reales", señala el reporte, el cual proyecta un dólar en torno a los $ 1391 en el mercado oficial y $ 1400 en el paralelo. “Ambos tipos de cambio se beneficiaron de las fuertes exportaciones, pero se prevé que se debiliten para finales de 2026″, auguran los analistas. De esta forma, la proyección promedio para el dólar de los analistas consultados es de $ 1686,70 para fin de año y de $ 1975,3 para 2027. Este lunes se conoció que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, según el Instituto de Estadística y Censos porteño, mientras el INDEC difundirá este jueves 14 de mayo el IPC a nivel nacional. Tanto el Gobierno como los analistas privados esperan que la inflación de abril se ubique por debajo de 3%, tras el pico de marzo (3,4%). Según FocusEconomics, “se prevé que la inflación anual se mantenga por encima del 30% este año, impulsada por los elevados precios mundiales de la energía derivados del conflicto en Oriente Medio”. Sin embargo, resaltan que “la reducción de las restricciones a las importaciones y la contención del gasto público limitarán las presiones inflacionarias”. Así, los analistas de FocusEconomics prevén que los precios al consumidor aumenten un 30,4% de media en 2026, lo que supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la proyección del mes anterior, y un 20,6 % de media en 2027. Desde FocusEconomics, los analistas destacan que “la economía ha tenido un comienzo débil en 2026, con un estancamiento generalizado en términos anuales entre enero y febrero, debido al bajo rendimiento de sectores como la construcción, la hotelería, la industria manufacturera, el comercio minorista y mayorista, y la administración pública”. “Esto ha contrarrestado en gran medida el auge de la producción agrícola y energética, impulsado por una cosecha abundante y el aumento de la producción del yacimiento energético de Vaca Muerta, respectivamente", agregan. Además, señalan que la confianza del consumidor ha caído sustancialmente desde principios de año, mientras que la inflación mensual se aceleró por séptimo mes consecutivo en marzo, siendo ambas cifras “un mal presagio” para el gasto privado. Con todo esto, los analistas de Focus revisaron a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para 2026, “debido a la débil actividad económica registrada este año y al aumento de los precios mundiales de la energía”. “Si bien la sólida producción agrícola y energética brindará apoyo, sectores orientados al mercado interno como la manufactura, la construcción y el comercio minorista tendrán un desempeño deficiente debido a la alta inflación, la austeridad fiscal y la competencia extranjera", explican. De esta forma, los analistas de FocusEconomics prevén que el PIB crezca un 2,9 % en 2026, lo que supone un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y un 3,1 % en 2027.