El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de tormentas que traerán lluvias abundantes y vientos inestables. El temporal impacta principalmente en la provincia de Salta y Jujuy, aunque también se extiende a zonas cercanas. El organismo meteorológico advirtió por la llegada de un temporal que afectará a las provincias de Jujuy y Salta. Las lluvias comenzaron el martes por la tarde y se extenderán hasta el sábado a la noche. Si bien durante el jueves se registrarán lloviznas aisladas, el viernes por la noche regresarán las tormentas, dando lugar a un sábado con chaparrones a lo largo de toda la jornada. Según el pronóstico, los momentos de mayor intensidad se darán entre la noche del viernes y la mañana del sábado, con acumulados que podrían alcanzar los 15 milímetros. El fenómeno estará acompañado por temperaturas máximas de hasta 26 °C, mientras que para los primeros días de la próxima semana se esperan registros cercanos a los 30 °C. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: Luego de un fin de semana inestable, el organismo climático informó que las lluvias volverán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este sábado. Las tormentas comenzarán durante la mañana y se extenderán hasta el domingo a la mañana. Para los días siguientes, se esperan días mayormente nublados, con temperaturas que oscilarán entre 23°C de mínima y 28°C de máxima.