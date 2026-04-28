El paro en España vuelve a superar el umbral del 10% en un contexto marcado por la estacionalidad y la debilidad del mercado laboral tras la campaña navideña. Entre enero y marzo, el número de desempleados aumentó en 231.500 personas. Este incremento sitúa la tasa en el 10,83%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), y deja el peor registro para un primer trimestre desde 2013. El comportamiento del paro en España durante el primer trimestre suele estar condicionado por factores estacionales. El final de la campaña navideña impacta especialmente en sectores clave. “El fin de la navidad para la hostelería o el comercio ha supuesto la pérdida de 170.300 ocupados concentrados en el sector servicios”, según ha confirmado EFE. Este descenso no pudo compensarse con la evolución de otros sectores. Aunque hubo creación de empleo en industria, construcción y agricultura, no fue suficiente para equilibrar la caída. El peso del sector servicios vuelve a ser determinante en la evolución del paro en España, reflejando su alta dependencia de campañas estacionales. Más allá del aumento del desempleo, el informe deja cifras relevantes sobre la estructura del mercado laboral. La población activa alcanzó un máximo histórico: “En un trimestre desfavorable para el empleo, la población activa ha marcado un récord en 25 millones”. En cuanto a la calidad del empleo, se registraron cambios importantes. La temporalidad y la parcialidad mostraron una ligera mejora. Además, el empleo a tiempo completo cayó más que el parcial, y la reducción fue mayor entre los contratos temporales. El aumento del paro en España generó diferentes lecturas entre los principales actores económicos y sociales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó la evolución ajustada a factores estacionales y aseguró que el mercado laboral mantiene capacidad de crecimiento. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puso el foco en la mejora de la estabilidad laboral, con una menor tasa de temporalidad. Desde el ámbito empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuestionó el aumento del desempleo y pidió revisar las condiciones que afectan a la contratación. El comportamiento del paro en España no fue uniforme en todo el territorio. Algunas comunidades registraron datos especialmente negativos. Cataluña lideró la caída de empleo con 46.300 ocupados menos y el mayor aumento del paro, con 84.400 personas más sin trabajo. En contraste, Canarias destacó como la comunidad con mejor evolución, con 17.000 ocupados más y 14.400 parados menos. Estos datos reflejan que el paro en España sigue mostrando brechas tanto territoriales como de género, en un mercado laboral que continúa condicionado por la estacionalidad y la estructura productiva.