Las paritarias de marzo 2026 registran nuevos acuerdos salariales en distintos sectores, con actualizaciones en las escalas vigentes y definiciones en curso en varias actividades. En este contexto, las negociaciones se desarrollan con incrementos mensuales, sumas no remunerativas y criterios de homologación que inciden en los aumentos. La Secretaría de Trabajo no homologará acuerdos salariales que superen el 2% mensual, una medida que funciona como referencia para las negociaciones. Este criterio ya impacta en distintos sectores y varios gremios ajustan sus pedidos a ese límite. Otros lograron acuerdos por encima de esa referencia como, por ejemplo, el personal legislativo que acordó un aumento acumulado del 12,5% en seis meses, con tramos mensuales que en algunos casos superan el 2%. Durante marzo, la mayoría de los acuerdos paritarios aplica incrementos mensuales de entre 1% y 4%. Entre los casos más representativos: Este esquema de subas cortas busca acompañar la evolución del índice de inflación sin generar saltos bruscos en los salarios. Cabe señalar que las paritarias siguen abiertas y con revisiones constantes, en un escenario donde la inflación continúa siendo el principal factor de presión sobre los salarios. En el sector de Comercio, se mantiene la suma no remunerativa de $40.000 y, además, en marzo se liquida la última cuota de la recomposición extraordinaria de $60.000. Según lo acordado, ambos montos dejarán de ser no remunerativos y se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026. El acuerdo salarial vigente para marzo de 2026 incluye el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $53.000 por única vez. Además, se establecen nuevos valores básicos, con un salario de $1.100.954,90 para conductores de primera categoría y de $1.081.335,46 para los de segunda. El nuevo esquema de adicionales incluye un 20% por especialidad en logística y correo y $60.000 por presentismo. Se suman montos no remunerativos según carga horaria: