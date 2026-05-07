La marca de celulares Huawei lanzó en su celular de alta gama Mate 80 Pro, con lo que vuelve a competir en la Argentina en el segmento premium del mercado de los equipos no plegables. Además, el fabricante chino anunció una de las novedades más relevantes de esta etapa, su regreso al canal offline, con la disponibilidad de acceder al Mate 80 en las tiendas físicas de Claro y Personal, donde los usuarios podrán experimentar y manipular el equipo de primera mano, una posibilidad que hasta el momento no estaba disponible en el país. El Mate 80 Pro es un equipo con pantalla OLED de 6,75” que representa la tecnología de vanguardia de Huawei, con características centradas en el rendimiento (batería de 5.750 mAh, 16 GB RAM, 512 GB de almacenamiento) para ofrecer velocidad y multitarea fluida. La marca destaca que también es el primer teléfono del mundo con un sistema de disipación de calor por cambio de fase dual, lo que se traduce en un desempeño alto incluso en las sesiones de uso más intensas. Por el lado de la fotografía, cuenta con una cámara True-to-Colour de 50 MP, que promete una precisión cromática constante en diversas condiciones de iluminación y temperaturas de color mixtas. Su nuevo diseño icónico de Anillo Espacial Dual, que combina la elegancia clásica con la estética moderna. Huawei ha creado el Mate más resistente hasta la fecha, dado que viene con una cubierta trasera de fibra vegana 5 veces más resistente a los impactos, marco de aluminio para ser un 39% más resistente a la deformación, pantalla con Kunlun Glass de 2a generación, que es 20 veces más resistente a las caídas en comparación con el vidrio normal y protección IP59 + IP58, que lo hacen resistente contra agua a alta presión, agua caliente y a sumergirse hasta 6 metros por 30 minutos. “El lanzamiento del Mate 80 Pro en la Argentina marca el regreso de este dispositivo no sólo al país, sino al resto de América Latina tras una pausa de varios años. Estamos seguros de que este equipo cumplirá con las altas expectativas del público argentino con su gran desempeño y resistencia superior. Desde Huawei seguimos comprometidos con traer a este mercado nuestros equipos más potentes y así seguiremos haciendo”, afirmó Carlos Morales, Director de Relaciones Públicas para Huawei Devices en Latinoamérica Para el lanzamiento del equipo, Huawei contó con la colaboración de Coni Dietrich, fotógrafa y creadora de contenido enfocada en fitness, bienestar y vida saludable. “Lo que más me sorprendió del Huawei Mate 80 Pro es cómo logra capturar algo que no es tan fácil de transmitir en fotos, la energía y la magia de lo que se vivió. Fue realmente un honor para mí poder registrar cada momento de algo tan lindo y tan argentino como el superclásico. Desde la definición de colores hasta su gran angular me permitió registrar tal cual lo que yo iba sintiendo y mirando durante toda la jornada que realmente fue una fiesta y realmente el resultado fue épico, tanto las fotos como los videos”, destacó Dietrich Junto al celular Mate 80 Pro, Huawei lanzó en la Argentina el smartwatch Huawei Watch GT Runner 2, enfocado en el running. El wearable está equipado con una nueva arquitectura de antena flotante 3D, diseñada para ofrecer una gran precisión de posicionamiento. Equipado por primera vez con un algoritmo de localización inteligente, sigue calculando la trayectoria y la distancia del corredor incluso durante las interrupciones de la señal, lo que garantiza un sistema de ubicación constante. El nuevo modo Maratón inteligente ofrece una gestión integral de la carrera, actuando como un entrenador personal en la muñeca durante todo el recorrido. No sólo ayuda a los atletas profesionales a mejorar su rendimiento, sino que también ofrece una experiencia de carrera inteligente y profesional a los corredores aficionados. Para este smartwatch, Huawei se asoció con la leyenda del maratón, Eliud Kipchoge, y el renombrado equipo de running, dsm-firmenich, uniendo la experiencia de atletas de talla mundial con la tecnología wearable de vanguardia de Huawei. “El Huawei Watch GT Runner me resultó súper liviano, con una excelente pantalla para ir viendo los ritmos mientras corres, métricas avanzadas, potencia de carrera y umbral de lactado súper importante para ir siguiéndolo y midiendo. Y la durabilidad de la batería me parece una genialidad siendo maratonista”, comentó Florencia Borelli, una de las atletas más destacadas de Argentina en fondo. El Huawei Mate 80 Pro tiene un precio de preventa de $ 2.599.999 y 12 cuotas sin interés en tres canales oficiales, que son la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre y en las tiendas online y offline de Claro y Personal. El precio de lista es de $ 3.299.000, por lo que la compra temprana puede ser una oportunidad. En tanto, el smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 tiene un precio oficial de $ 699.000.