En el mes de abril, las jubilaciones tendrán un incremento del 2,9% establecido mediante la fórmula de actualización por inflación y junto con los haberes, la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) entregará un bono especial de $ 70.000. Con la suba confirmada por la ANSES, la jubilación mínima ascenderá a $ 380.319,31 y quienes perciban dicho importe, también recibirán un plus de $ 70.000. De este modo, los jubilados y pensionados que cobren la mínima recibirán un total de $ 450.319 en el mes de abril. Por su parte, el haber máximo ascenderá a $ 2.559.188,80 en el cuarto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que en el mes de abril, los jubilados y pensionados recibirán sus haberes según el siguiente calendario de pagos. La Administración Nacional de la Seguridad Social es el organismo encargado de emitir los pagos mensuales para los jubilados y pensionados. No obstante, para poder recibir los haberes se deben cumplir una serie de requisitos relacionados a la edad y los aportes: Asimismo, es importante reunir la siguiente documentación para iniciar el trámite: