El transporte de divisas a través de las fronteras argentinas está sujeto a un umbral común, pero la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica criterios jurídicos divergentes según el sentido de la operación. Ignorar que el protocolo de ingreso no es simétrico al de egreso es uno de los errores más frecuentes en el movimiento transfronterizo de capitales. Bajo la vigencia de la Resolución General 5659/2025, las obligaciones administrativas y las prohibiciones físicas operan bajo lógicas distintas que el contribuyente debe distinguir para evitar sanciones encuadradas en el Código Aduanero. Al entrar al país, la normativa prioriza la trazabilidad del origen de los fondos sobre la cantidad transportada. No existe un impedimento legal para ingresar sumas elevadas, siempre que se cumpla con el deber de información ante el servicio aduanero. A partir de los u$s 10.000 (o su equivalente), es imperativo utilizar el Formulario OM-2249-A. El límite para la declaración sin penalidades se reduce a u$s 5.000. La omisión no se penaliza como contrabando (puesto que el ingreso es permitido), sino como una infracción administrativa que dispara alertas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por posible lavado de activos. Para la salida de divisas, el criterio administrativo cambia de la transparencia a la restricción física. En este flujo, el Estado establece un techo que no puede ser subsanado mediante una simple declaración en frontera. Está prohibido retirar del país más de u$s 10.000 en soporte físico. Superar esta cifra en la zona primaria aduanera implica el secuestro automático del excedente. Todo movimiento que supere el máximo permitido debe canalizarse obligatoriamente a través de entidades financieras autorizadas por el BCRA. El formulario correspondiente para estos movimientos es el OM-2250-B. La RG 5659/2025 no limita su alcance únicamente al dólar estadounidense billete. El control recae sobre: La precisión en la distinción de estos regímenes es fundamental para evitar las figuras de infracción contempladas en la Ley 22.415. Mientras que en el ingreso el riesgo es la presunción de lavado por omisión, en el egreso la falta es el incumplimiento de una prohibición de exportación de divisas en efectivo. El incumplimiento de estos protocolos no solo deriva en demoras operativas, sino en sanciones tipificadas en el Código Aduanero: En el egreso, el excedente por sobre los u$s 10.000 es pasible de retención inmediata por configurarse una transgresión a una prohibición de exportación. Las multas pueden oscilar entre una y tres veces el monto en infracción, dependiendo de la gravedad y la reincidencia. Perfil de riesgo ARCA vincula estas actas con la Capacidad Económica Financiera (CEF) del contribuyente, lo que puede afectar futuras operaciones de comercio exterior o acceso al mercado de cambios.