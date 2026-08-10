Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza a pagar la AUH y SUAF a los titulares de estas asistencias.

El calendario abre con nuevos montos actualizados para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en agosto 2026, que cobrarán casi un 2% más tras el aumento correspondiente a este mes.

Los valores actualizados se oficializaron días atrás a través de la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Guillermo Héctor Arancibia, titular de ANSES.

El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que arrojó un incremento del 1,89%, según informó el INDEC.

Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en agosto 2026, las cuales quedarán en un valor general de $ 150.848 y de $ 491.173 en el caso de los hijos con discapacidad.

SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en agosto 2026 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores” de forma mensual.

Con la última actualización, este oscila entre los $1.167.863 y los $6.184.406: cuanto mayor el sueldo, menor la asistencia estatal de SUAF.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Sin embargo, cabe señalar que toda familia con un integrante que cobre más de $ 3.092.203 por mes, excluye al grupo familiar entero del cobro de las asignaciones familiares, “aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido” en conjunto, explica la norma.

Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes, que también avanzan al ritmo de la inflación.

Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento .

Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en agosto 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 1,89% de inflación de junio.

Con esta actualización, en agosto 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes:

Zona Hasta $1.167.863 De $1.167.863 a $1.712.784 De $1.712.784 a $1.977.464 De $1.977.464 a $6.184.406 Valor Gral. $75.433 $50.884 $30.777 $15.881 Zona 1 $75.433 $67.201 $60.571 $31.048 Zona 2 $162.648 $100.656 $90.891 $46.463 Zona 3 $150.647 $133.851 $120.957 $61.478 Zona 4 $162.648 $133.851 $120.957 $61.478

SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en agosto 2026 con aumento

Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF.

En agosto 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo:

Queda actualizada con los nuevos valores del Anexo VI (Monotributistas) para agosto de 2026.

Categoría Monotributo Hijo Prenatal Hijo con discapacidad A $75.433 $75.433 $245.597 B $50.884 $50.884 $173.745 C $30.777 $30.777 $109.656 D, E, F, G, H $15.881 $15.881 $109.656 I, J, K – – $109.656

Por su parte, la Ayuda escolar anual que ANSES paga al inicio de clases es de $ 55.672 para los monotributistas, sin discriminación de categoría. El mismo monto abona la entidad a los titulares con hijos con discapacidad.

Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en agosto 2026

Finalmente, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en agosto 2026 en base al último dato de inflación:

Tipo de asignación Condición IGF Valor Gral. Maternidad Sin tope de IGF Remuneración bruta Nacimiento Hasta $6.184.406 $87.926 Adopción Hasta $6.184.406 $525.682 Matrimonio Hasta $6.184.406 $131.652

ANSES pagará un extra de $ 500.000 a un grupo de familias de la AUH.

SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.

En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:

Trabajadores en relación de dependencia;

monotributistas;

jubilados;

pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);

beneficiarios de la Prestación por Desempleo;

titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;

excombatientes de Malvinas.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en agosto 2026

SUAF, AUH y AUE

DNI terminados en 0 : lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1 : martes 11 de agosto

DNI terminados en 2 : miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3 : jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4 : viernes 14 de agosto

DNI terminados en 5 : martes 18 de agosto (debido al feriado nacional del lunes 17)

DNI terminados en 6 : miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7 : jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8 : viernes 21 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto

Asignación por Prenatal