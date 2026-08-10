Los beneficios que se pueden conseguir en la tarjeta SUBE.

El costo del transporte público es una de las variables que más pesa en la economía diaria de los hogares. Sin embargo, miles de usuarios en todo el país viajan a diario abonando menos de la mitad del pasaje completo en colectivos, trenes y subtes gracias a la vigencia de la Tarifa Social Federal de la Tarjeta SUBE.

El descuento, dispuesto por reglamentación del Gobierno nacional a través de la Secretaría de Transporte y la ANSES, otorga una rebaja fija del 55% sobre la tarifa oficial vigente. La bonificación se aplica de manera automática en el validador del transporte al apoyar la tarjeta, siempre y cuando la persona forme parte del padrón de beneficiarios sociales y haya completado la vinculación del plástico.

¿Quiénes tienen derecho al 55% de descuento?

El beneficio no requiere renovación mensual, pero está destinado exclusivamente a sectores vulnerables de la población y titulares de asignaciones sociales.

La nómina completa de beneficiarios habilitados para solicitar el descuento en agosto incluye a:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Personal del Trabajo Doméstico (Casas Particulares registradas).

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Monotributistas Sociales.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de Becas Progresar.

Titulares de programas de empleo y capacitación (como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo).

Aclaración clave: El descuento del 55% se acumula con el sistema de RED SUBE en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cual aplica descuentos adicionales en las combinaciones de transporte realizadas dentro de la ventana de dos horas.

Estas son las personas que pueden solicitar el beneficio.

Paso a paso: Cómo activar el 55% de descuento desde el celular

Si formás parte de la lista pero todavía pagás la tarifa plena al viajar, podés realizar el trámite de activación sin necesidad de hacer filas ni ir a una oficina presencial:

1. Generar el PIN SUBE en ANSES

Ingresá a la plataforma o app Mi ANSES con tu CUIT/CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección “Programas y Beneficios”. Seleccioná la opción “Generar PIN SUBE”. El sistema creará un código numérico de 6 dígitos que deberás copiar o anotar.

2. Registrar la tarjeta SUBE

Ingresá al sitio oficial argentina.gob.ar/sube o a la App SUBE. Creá tu cuenta o iniciá sesión con tu DNI y el número de tu tarjeta física. Ingresá el PIN SUBE generado previamente en la opción de registro de beneficios.

3. Apoyar la tarjeta para impactar la Tarifa Social

Para que el descuento comience a cobrar validez en el colectivo, tren o subte, tenés que realizar la acreditación final:

Apoyando la tarjeta física en una Terminal Automática SUBE (TAS) distribuida en estaciones de tren o bancos.

O apoyando la tarjeta en la parte trasera de un celular con tecnología NFC utilizando la App SUBE mediante la opción “Acreditar o Consultar saldo y beneficios”.

A partir de ese instante, cada vez que apoyes el plástico en el validador, la pantalla mostrará el cobro diferencial con el 55% de descuento oficial.