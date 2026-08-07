El Gobierno nacional anunció un nuevo aumento para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La medida forma parte del entendimiento alcanzado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes y oficializada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

El programa mantiene un cupo de hasta 36.000 becas y está dirigido a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país, como energía, tecnología, logística y ciencias aplicadas .

El nuevo aumento para las Becas Manuel Belgrano

El Gobierno acordó aplicar un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, el programa del Ministerio de Capital Humano destinado a estudiantes universitarios. La medida se hizo oficial en junio mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Las Becas Manuel Belgrano tenían un monto mensual de $81.685, valor que se encontraba congelado desde hace dos años. Con el nuevo ajuste , el beneficio pasó a ser de $122.527,50 mensuales.

La iniciativa apunta a jóvenes de bajos ingresos que cursan en universidades públicas y busca fortalecer su continuidad académica.

El incremento fue incluido dentro de un acuerdo más amplio que busca descomprimir el conflicto universitario y avanzar en el cumplimiento parcial de los reclamos impulsados por las universidades nacionales.

El trámite se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa y requiere validar la identidad con una cuenta de Mi Argentina. Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

¿Quiénes pueden anotarse y cuánto paga la beca en 2026?

El perfil de los beneficiarios se mantiene en línea con convocatorias anteriores, aunque las Bases y Condiciones actualizan y precisan los criterios para esta edición.

El programa está dirigido a:

Estudiantes argentinos nativos o naturalizados.

Jóvenes de entre 17 y 30 años (con excepciones para casos priorizados).

Alumnos regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.

Personas cuyos ingresos familiares no superen seis salarios mínimos.

También se contemplan grupos priorizados, como personas con discapacidad o quienes integran hogares monoparentales, que pueden tener condiciones diferenciales en la evaluación.

Becas Manuel Belgrano 2026: una por una, las carreras que son compatibles con el pago

La Resolución 159/2026 también ratifica que el programa contará con un cupo máximo de 36.000 becas para todo el país.

Además, se actualizó la lista de carreras e instituciones alcanzadas, incorporando modificaciones en función de la oferta académica vigente. El programa prioriza especialmente áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico.

Entre las principales áreas incluidas se destacan: