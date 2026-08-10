El Gobierno nacional y el PAMI suelen entregar medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. Esta medida busca garantizar el acceso a la salud para miles de adultos mayores en todo el país. La cobertura incluye remedios para diversas patologías crónicas y tratamientos habituales .

Sin embargo, algunos de estos beneficios sufrieron recortes en las últimas semanas. De todas maneras, aunque algunos beneficios se vieron reducidos, hay una buena noticia para los adultos mayores de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades bonaerenses implementaron una medida para proteger a los vecinos de la región.

¿Cómo es el beneficio en medicamentos para los jubilados bonaerenses?

El Gobierno bonaerense reforzó la distribución del Plan Medicamentos Bonaerenses en todo el territorio provincial. La gestión provincial incrementó la inversión económica para abastecer a los centros sanitarios locales. Esta decisión abarca a las salas de salud y hospitales de los 135 municipios.

El Ministerio de Salud de la provincia aplicó esta iniciativa tras los cambios registrados en el Programa Nacional Remediar. El Estado provincial busca garantizar la continuidad de la entrega de insumos esenciales. A través de este plan, un total de 133 medicamentos integran la lista oficial disponible.

La medida beneficia a las personas con residencia en la Provincia de Buenos Aires que no poseen obra social ni prepaga. El programa también contempla a los titulares de Pensiones No Contributivas del plan Incluir Salud. De este modo, los pacientes pueden continuar sus tratamientos sanitarios sin costo alguno.

La Provincia de Buenos Aires entrega medicamentos gratis. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos para acceder al beneficio de remedios gratuitos

Los interesados en recibir los fármacos deben cumplir con requisitos administrativos simples que incluyen estos documentos y gestiones:

Receta médica oficial: presentar la orden emitida en el Recetario Único, con la firma y el sello del médico tratante.

Estudios de respaldo: adjuntar los estudios que confirmen el diagnóstico y el tratamiento (análisis de laboratorio, biopsias o imágenes).

Documento de identidad: fotocopia del DNI que acredite domicilio en la Provincia de Buenos Aires.

Certificación negativa de ANSES: comprobante que demuestre que el paciente no cuenta con obra social ni medicina prepaga.

Presentación del trámite: entregar toda la documentación en la delegación más cercana del PAMCAP (Programa de Acceso a Medicamentos Crónicos de Alto Precio).

Para renovaciones: únicamente se debe presentar el Recetario Único firmado por un profesional registrado.

Toda la documentación debe entregarse en la delegación del programa Pamcap más cercana al domicilio del paciente. En los casos de renovación del beneficio, el trámite resulta mucho más sencillo. Los vecinos solo deben presentar el nuevo Recetario Único firmado por un profesional.

¿Qué tratamientos y medicamentos incluye el programa?

El vademécum del programa provincial abarca remedios destinados a distintas patologías crónicas habituales. La nómina contempla insumos fundamentales para la atención primaria de la salud de la población.

El programa incluye 133 medicamentos y tratamientos esenciales para la atención primaria y preventiva de la salud.

Se incluyen los fármacos indicados en el vademécum oficial para el tratamiento de patologías crónicas.

Casos especiales: si el medicamento necesario no forma parte del vademécum provincial, la solicitud debe gestionarse ante la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales) del Ministerio de Salud de la Nación.

El trámite para excepciones debe realizarse ante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de la Nación. Este organismo nacional gestiona la entrega de medicamentos específicos para casos de alta complejidad.