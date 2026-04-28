La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de mayo, un mes que llegará con algunas modificaciones debido al feriado del lunes 25 por el Día de la Revolución de Mayo. Además, en mayo comenzará a regir el aumento del 3,4% junto con el bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados, lo que elevará la jubilación mínima a $ 463.250,17. El próximo mes, las jubilaciones y pensiones quedarán fijadas en los siguientes montos: La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos que comenzará a regir a partir del próximo mes: Con el nuevo aumento, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedan conformados de la siguiente manera: Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas: