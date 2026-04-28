El esquema vigente de movilidad señala que durante mayo las jubilaciones aumentarán 3,38%, porcentaje de inflación registrado por El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en marzo. La medida busca que los jubilados y pensionados no pierdan contra el IPC, por lo que los haberes se actualizan de forma mensual. En esta línea, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) liquidará un bono para complementar los haberes jubilatorios básicos. Si bien la inflación de marzo informada por el INDEC fue de 3,4%, ANSES toma un dígito más, por lo que la suba real será de 3,38% en el quinto mes del año. De esta manera, la jubilación mínima pasará de $ 380.319 a $ 393.174,10. A su vez, el porcentaje su usará para actualizar otras prestaciones como la AUH y las pensiones, las cuales quedan de la siguiente manera: El bono de $ 70.000 tiene como principales destinatarios los adultos mayores que cobren el haber mínimo. De esta manera, el piso será de $ 463.174,10 y quienes cobren haberes superiores a este no lo percibirán. Un caso especial es quienes cobran más de la mínima $ 393.174,10 y menos de $ 463.174,10. En estos casos se liquidará un complementario hasta alcanzar la última cifra. Se debe tener en cuenta que se trata de un extra que se liquida junto al haber y que no se debe realizar ningún trámite. Se acreditará en la misma cuenta que la jubilación y según el calendario de pagos. ANSES detalló el calendario de pagos para los jubilados: