La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento para quienes cobran las Asignaciones Familiares (SUAF) en mayo 2026. El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que arrojó un incremento del 3,38%, según informó el INDEC. Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en mayo 2026. Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual. Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes. Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento. Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en mayo 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 3,38% de inflación de febrero. Con esta actualización, en mayo 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes: Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF. En mayo 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo: Finalmente, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en mayo 2026 en base al último dato de inflación: El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social. En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales: