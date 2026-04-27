La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo un pago que puede superar los $ 470.000 y que se acredita antes de que termine el mes para quienes cumplan con las condiciones exigidas. A diferencia de otros refuerzos más masivos, este monto no corresponde a un bono general, sino a una prestación puntual dentro del sistema de asignaciones. El monto corresponde a la asignación por adopción, un beneficio de pago único que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este grupo también incluye prestaciones por nacimiento y matrimonio, aunque con valores menores. En el caso de la adopción, el monto es el más alto dentro de estas asignaciones y se actualiza periódicamente en función de la movilidad previsional, lo que explica su valor actual, cercano a los $ 476.000. Este beneficio está dirigido a personas que hayan concretado una adopción y formen parte del sistema formal. Pueden solicitarlo: En todos los casos, es obligatorio acreditar la adopción y cumplir con los límites de ingresos establecidos por ANSES. Para acceder al pago, el organismo exige cumplir con una serie de condiciones: En el caso de empleados, además, el empleador debe haber realizado los aportes correspondientes. Una vez aprobado el trámite, el dinero se deposita según el calendario habitual de pagos de ANSES. Quienes ya tengan la asignación validada pueden cobrar dentro del mismo mes, de acuerdo con la terminación del DNI. El organismo establece un plazo máximo de dos años desde que la adopción queda firme en términos legales. Es decir, hay 24 meses para iniciar el trámite, pasado ese tiempo, ya no se puede acceder al beneficio. Este pago no es universal ni automático. Solo corresponde a quienes hayan atravesado un proceso de adopción y cumplan con todos los requisitos. Por eso, antes de iniciar la gestión, ANSES recomienda verificar que los datos estén correctamente cargados y contar con toda la documentación necesaria, lo que puede agilizar la aprobación y el cobro.