IRSA concretó una nueva venta en Ramblas del Plata, el megaproyecto inmobiliario de u$s 1800 millones que desarrolla sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Con esta operación, la empresa quedó con solo dos lotes disponibles para completar la primera etapa del desarrollo.

La compañía informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la venta de un lote de 2360 metros cuadrados, con una superficie vendible estimada de 4500 m². La operación fue por aproximadamente u$s 4 millones.

Hace poco más de un mes, el holding de Eduardo Elsztain había anunciado la venta del lote número 18 de Ramblas del Plata. Con esa operación, la empresa superó los u$s 150 millones recaudados.

De esta forma, ya lleva 19 lotes vendidos. Hay tres que están en negociaciones avanzadas. Y aun quedan dos disponibles. En esta etapa, el objetivo de Irsa era vender 24 lotes.

Cómo será Ramblas del Plata

Ramblas del Plata se desarrollará sobre un predio de 71,6 hectáreas ubicado en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, frente a la Reserva Ecológica. Del total de la superficie, el 29% estará destinado a lotes privados, equivalentes a 20,6 hectáreas, mientras que el 71% restante, unas 50,9 hectáreas, será de uso público.

El masterplan contempla la construcción de unas 6000 viviendas, además de oficinas, locales comerciales, un sanatorio, establecimientos educativos, un hotel y un paseo costero. El desarrollo demandará una inversión estimada en u$s 1800 millones y tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente diez años.

Uno de los ejes del proyecto será recuperar el acceso al Río de la Plata mediante la apertura de nuevos espacios públicos y la extensión del paseo costero . El plan también prevé integrar el nuevo barrio con el resto de la Ciudad a través de una trama urbana de usos mixtos, con calles, espacios verdes y equipamiento para servicios.

Como parte de la primera etapa, IRSA ya confirmó la construcción de un colegio de más de 10.000 metros cuadrados y un complejo deportivo. Además, las desarrolladoras que adquirieron terrenos deberán comenzar las obras en forma simultánea, con el objetivo de mantener un desarrollo coordinado desde el inicio.

En paralelo, la empresa continúa con las obras de infraestructura del predio. Los trabajos incluyen la construcción de la bahía, las redes pluviales, los tendidos de servicios, las calles, los espacios de uso público y el showroom central del proyecto.

Los últimos movimientos de IRSA

Uno de los proyectos que pondrá en marcha este año será la reconversión del histórico edificio ubicado sobre la calle Beruti, frente al shopping Alto Palermo. Como anticipó El Cronista, la compañía iniciará en las próximas semanas las obras para transformar el inmueble, con una inversión de u$s 10 millones. El plan contempla la apertura de locales comerciales y gastronómicos en los primeros niveles y oficinas en las plantas superiores.

Con esta etapa, la inversión total rondará los u$s 30 millones, al sumar los u$s 20,11 millones que IRSA desembolsó en 2022 para adquirir la propiedad en una subasta del Banco Ciudad. La empresa prevé que los primeros espacios comiencen a funcionar durante el primer semestre de 2027.

Los locales cerca del Alto Palermo son los más demandados

En paralelo, la empresa avanza con otros proyectos fuera de Buenos Aires. Uno de ellos fue la compra del histórico shopping Los Gallegos, en Mar del Plata. Con una inversión de más de u$s 13,5 millones, incorporó el centro comercial a su cartera y desembarcó por primera vez en esa ciudad. El objetivo es recuperar marcas que dejaron de operar en los últimos años y atraer nuevos operadores. Incluso, entre los planes figura la llegada de una reconocida marca internacional que todavía no tiene presencia en Mar del Plata.

Ubicado sobre la calle Rivadavia, entre Rioja y Catamarca, el complejo cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie comercial, 77 locales y seis accesos. Los Gallegos fue fundado en 1912 por dos inmigrantes españoles como una tienda de telas, indumentaria y calzado. Más de seis décadas después, un incendio destruyó la casa central y obligó a la empresa a trasladar su operación de manera provisoria mientras avanzaba con la reconstrucción del edificio. En 1994, el inmueble reabrió convertido en shopping, en la previa de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1995.

Otros de los movimientos fue la ampliación de las oficinas que Mercado Libre ocupa en el Polo DOT, en el barrio de Saavedra. En marzo, IRSA anunció una inversión de más de u$s 50 millones para construir un nuevo edificio corporativo que sumará 15.000 m2, de los cuales 12.000 m2 serán utilizados por la compañía fundada por Marcos Galperin.

El proyecto se desarrolla como una extensión del edificio Zetta y las obras comenzaron a principios de marzo . Según informó la empresa, tendrán un plazo estimado de ejecución de 30 meses. La iniciativa acompaña el crecimiento que Mercado Libre viene mostrando en la Argentina, donde anunció inversiones por u$s 3400 millones para este año.

En Haedo, está construyendo un shopping sobre el ex centro comercial Al Oeste, adquirido por u$s 9 millones. El complejo está ubicado en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón y cuenta con más de 20.000 m2, 40 locales, seis espacios gastronómicos, cinco canchas de pádel, 14 salas de cine y más de 1000 cocheras.

Allí la compañía anunció una inversión de más de u$s 20 millones para reconvertir el centro comercial en un outlet. Según informó cuando comunicó la compra, el inmueble tiene además potencial para sumar otros 12.000 m2 de área bruta locativa (ABL).

La empresa estima que el proyecto generará más de 250 puestos de trabajo. Según explicó la empresa, el centro comercial operaba por debajo de su potencial y será relanzado con una nueva propuesta enfocada en marcas outlet.

El grupo continúa con el desarrollo del centro comercial que construye en La Plata. El proyecto demanda una inversión de u$s 130 millones y se desarrolla sobre un predio de 78.614 m2 ubicado entre Camino General Belgrano, calle 511, avenida 19 y avenida 514, en la localidad de Gonnet.

Las tareas comenzaron recién a fines de 2023. El complejo incluirá un paseo comercial a cielo abierto con foco en gastronomía y entretenimiento. Además sumará viviendas, oficinas y un hotel. El proyecto busca aprovechar la demanda que generan los recitales y eventos que se realizan en el Estadio Único Diego Armando Maradona.