La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para el calendario de pagos de mayo y liquidará un bono de $ 363.000 a un grupo de beneficiarios que cumplan una serie de requisitos. Esta asistencia podrá ser cobrada por más de seis meses seguidos y tiene como principales destinatarios las familias de los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa, para que así puedan acceder a la canasta básica. Se trata de la Prestación por Desempleo, que tiene como propósito beneficiar a quienes hayan sido desvinculados sin causa justificada. Así, se busca acompañar a los trabajadores en su proceso de reinserción laboral. El trámite deberá ser realizado en los 90 días posteriores al despido. Los casos posibles son los siguientes: El bono liquidado por ANSES está ligado de forma directa con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Luego de que el Gobierno de Javier Milei definiera por decreto a través de la Resolución 9/2025 el aumento del Salario Mínimo, esta prestación verá incrementos escalonados en los próximos meses. Como el valor oficial pasará a ser $ 363.000 a partir del 1 de mayo, la actualización para el quinto mes del año deja estos montos: Para saber cuánto corresponde, se debe calcular el equivalente al 75% de la mejor remuneración percibida durante los últimos 6 meses previos a la desvinculación. El organismo previsional paga el extra desde dos hasta 12 meses según la cantidad de tiempo que el trabajador haya prestado servicios. Además, quienes sean mayores de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 meses. Los trabajadores que deseen tramitar la prestación por despido deberán hacerlo de forma presencial en alguna oficina de ANSES con turno previo. Para hacerlo de forma virtual, se necesitará Clave de la Seguridad Social y utilizar el servicio de Atención Virtual. Los documentos necesarios son los siguientes: Una vez que se cargue la solicitud y la misma sea aprobada por la ANSES, el cobro de la asignación por desempleo se cobrará a través de una “Caja de Ahorro de la Seguridad Social”. Así, podrás retirar el monto por una sucursal y posteriormente, le darán una tarjeta de débito para operar desde un cajero automático. El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo puede realizarse de dos maneras: